Ve Wimbledonu postoupila Vondroušová, další čtyři Češky vypadly

Londýn - Markéta Vondroušová je zatím jedinou českou tenistkou, která postoupila do 3. kola Wimbledonu. Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova porazila nasazenou dvanáctku Rusku Veroniku Kuděrmětovovou dvakrát 6:3 a vylepšila své maximum na travnatých dvorcích v All England Clubu. V dalším kole narazí na Chorvatku Donnu Vekičovou, nebo Američanku Sloane Stephensovou.

Dohrály naopak čtyři další Češky. Nasazená desítka Barbora Krejčíková vzdala zápas 2. kola s Ruskou Mirrou Andrejevovou za stavu 3:6, 0:4 kvůli zranění nohy. Ve stejné fázi skončila i Kateřina Siniaková, která podlehla Ukrajince Lesje Curenkové 4:6, 1:6. Dohrávka 1. kola nevyšla Karolíně Muchové, jež prohrála rovněž limitovaná zraněním s Němkou Jule Niemeierovou 4:6, 7:5, 1:6. Osmnáctiletá Linda Nosková nestačila při wimbledonském debutu na Maďarku Dalmu Gálfiovou a podlehla 7:6. 2:6 a 2:6.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová znovu neztratila ve Wimbledonu set a proti světové dvanáctce Kuděrmětovové uspěla díky čtyřem brejkům. V prvním setu získala tři, ve druhém jí stačil při bezchybném servisu jeden. Udělala 20 nevynucených chyb, Ruska jich měla 39. Vondroušová si zahraje o první osmifinále na grandslamu od předloňského Roland Garros

Sedmadvacetiletá Krejčíková sehrála na travnatých dvorcích druhý duel za 24 hodin. Proti šestnáctileté Andrejevové nedokázala získat v prvním setu brejk a před začátkem druhé sady si vzala pauzu na ošetření nohy. Poté, co prohrála další čtyři hry, duel vzdala. Nenaváže na loňský postup do 3. kola. Ruská tenistka je druhou nejmladší kvalifikantkou, která se dostala ve Wimbledonu do 3. kola v open éře po Belgičance Kim Clijstersové.

Ve 2. kole vypadla také vítězka nedávného turnaje v Bad Homburgu Siniaková, která prohrála po šesti zápasech. Proti Curenkové doplatila na 31 nevynucených chyb.

Úvod duelu se nesl ve znamení brejků. Obě hráčky si vyměnily třikrát servis a Siniaková se dokázala vrátit z nepříznivého stavu 2:4. V důležitém desátém gamu ale přišla o podání počtvrté a Ukrajinka vedla. Ve druhé sadě už byla Curenková na servisu stoprocentní, získala dva brejky a využila druhý mečbol.

Šestadvacetiletá Muchová, která plnila roli nasazené šestnáctky, vypadla v 1. kole Wimbledonu podruhé za sebou. Finalistka Roland Garros neměla v odloženém utkání proti loňské čtvrtfinalistce Wimbledonu Niemeierové v první sadě jediný brejkbol, Němka si naopak vypracovala 13 možností. Češka jich dvanáct odvrátila, při posledním za stavu 4:5 už neuspěla.

Druhý set začala svěřenkyně trenéra Emila Miškeho lépe. V úvodu získala brejk a přestože sadu za stavu 5:4 nedopodávala, podařilo se jí prolomit servis soupeřky ještě jednou. Rozhodující set ale vyšel lépe Niemeierové. Muchová navíc stavu 0:2 a 15:30 uklouzla, spadla na bok a vzala si pauzu na ošetření. Do konce utkání se už neprosadila a Němka po dvou hodinách a 45 minutách využila druhý mečbol.

Také osmnáctiletá Nosková měla proti Gálfiové nastoupit už před dvěma dny. Předloňská vítězka juniorského Roland Garros měla zápas se 126. hráčkou světa dobře rozehraný. V prvním setu si držela servis a přestože za stavu 6:5 nevyužila tři setboly, v dramatické zkrácené hře vyhrála od stavu 5:6 tři míčky za sebou.

Čtyřiadvacetiletá Maďarka se poté zlepšila. Noskové už nepovolila ani jeden brejkbol a utkání díky čtyřem brejkům otočila. Zahrála 24 vítězných míčů a využila po necelých dvou hodinách druhý mečbol.

Do 2. kola dnes zasáhnou ještě Jiří Lehečka, Barbora Strýcová a Marie Bouzková.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber) Muži: Dvouhra - 1. kolo: Davidovich (31-Šp.) - Fils (Fr.) 7:6 (7:3), 6:1, 6.2, Carballés (Šp.) - Arnaldi (It.) 6:7 (0:7), 6:3, 6:4, 6:4, De Minaur (15-Austr.) - Coppejans (Belg.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 7:6 (7:2), O'Connell (Austr.) - Medjedovič (Srb.) 7:5, 6:4, 4:6, 6:4, Berrettini - Sonego (oba It.) 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 6:3 Dvouhra - 2. kolo: Halys (Fr.) - Vukic (Austr.) 6:3, 6:1, 6:4, Bublik (23-Kaz.) - Wolf (USA) 6:3, 7:6 (7:5), 6:0, Musetti (14-It.) - Munar (Šp.) 6:4, 6:3, 6:1, Hurkacz (17-Pol.) - Choinski (Brit.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3), Wawrinka (Švýc.) - Etcheverry (29-Arg.) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2, Marterer (Něm.) - Mmoh (USA) 7:5, 7:6 (7:5), 6:4, Shapovalov (26-Kan.) - Barrere (Fr.) 6:3, 6:4, 7:6 (9:7) Ženy: Dvouhra - 1. kolo: Kalininová (26-Ukr.) - Bouzasová (Šp.) 6:4, 6:3, Gálfiová (Maď.) - Nosková (ČR) 6:7 (6:8), 6:2, 6:2, Niemeierová (Něm.) - Muchová (16-ČR) 6:4, 5:7, 6:1, Beguová (29-Rum.) - Marinová (Kan.) 6:2, 3:6, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Párrizasová (Šp.) 6:2, 6:1, Andreescuová (Kan.) - Bondárová (Maď.) 6:3, 3:6, 6:2. 2. kolo: Curenková (Ukr.) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:1, Svitolinová (Ukr.) - Mertensová (28-Belg.) 6:1, 1:6, 6:1, Keninová (USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:4, 6:3, Bogdanová (Rum.) - Parksová (USA) 1:6, 6:3, 6:2, Andrejevová (Rus.) - Krejčíková (10-ČR) 6:3, 4:0 skreč, Martičová (30-Chorv.) - Parryová (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3, Vondroušová (ČR) - V. Kuděrmětovová (12-Rus.) 6:3, 6:3, Azarenková (19-Běl.) - Podoroská (Arg.) 6:3, 6:0.