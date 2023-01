Ve vyšších polohách hrozí sněhové jazyky, na severních horách i závěje

Praha - Kvůli sněžení v kombinaci se silným větrem mohou ve vyšších polohách až do čtvrtečního večera vznikat nebezpečné sněhové jazyky. V Jizerských horách, Krkonoších a Jeseníkách, kde meteorologové očekávají nejvíc napadaného sněhu, se budou v polohách nad 900 metrů nad mořem tvořit i závěje. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové varovali i před silným větrem, který ve středu zasáhne téměř celé území republiky s výjimkou jižní a východní Moravy a části Slezska.

"Chladnější a vlhčí severozápadní proudění přinese zejména na hory novou sněhovou pokrývku, v kombinaci s čerstvým větrem se tak budou od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky, v Jizerských horách, Krkonoších a Jeseníkách, kde očekáváme nejvíce nového sněhu, se budou v polohách nad 900 metrů tvořit i závěje. Tvorba sněhových jazyků a závějí bude pokračovat až do čtvrtečního večera, kdy bude vítr slábnout," uvedli meteorologové.

Ve středu znovu zesílí západní vítr na čerstvý, v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, na horách až 90 kilometrů v hodině. Dnes by mohlo napadnout do pěti centimetrů sněhu, na horách až 20 centimetrů, ve středu dalších deset centimetrů, na horách do 35 centimetrů sněhu.

Sněhové jazyky a závěje vytvářejí nebezpečné podmínky pro řízení vozidel. Některé silnice mohou být nesjízdné, mohou vznikat komplikace se zásobováním či zdravotnickými službami. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, počítat s prodloužením doby jízdy a nezapomenout na zimní výbavu, v horách i na sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla. Silný vítr zase může poškodit stromy a lesní porosty a způsobit menší škody na budovách, hrozí nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, upozornili meteorologové.