Bratislava/Varšava - Ve Vysokých Tatrách zemřeli pod lavinami dva Slováci a jeden Polák. Slováci se vydali na poslední část túry navzdory špatnému počasí, uvedla dnes slovenská horská záchranná služba (HZS). Na polské straně hor se podařilo dva zavalené zachránit, byli převezeni do nemocnice, napsala agentura DPA.

V sobotu večer se na záchranáře obrátila partnerka jednoho ze slovenských turistů poté, co večer s kamarádem nedorazili na smluvené místo vyzvednutí. Svědci dva muže ve věku 36 a 41 let "naposledy viděli na Téryho chatě, odkud se navzdory varování zaměstnanců vydali do Příčného sedla", uvedla HZS, která zveřejnila fotografie ze zásahu.

Záchranáři lokalizovali dvojici podle mobilních telefonů, vydal se je hledat dobrovolný záchranář ze Zbojnické chaty. Objevil lavinu, která se uvolnila zpod sedla. Dva muže našli nakonec lavinoví psi. Transport těl kvůli zhoršujícímu se počasí a hustému sněžení proběhl až později.

Na polské straně Vysokých Tater se také utrhly dvě větší a několik menších lavin. Devatenáctiletý muž, kterého horští záchranáři vyprostili z masy sněhu, zemřel ještě na místě, přestože mu bylo poskytnuto umělé dýchání a srdeční masáž, uvedla DPA.

Do nemocnice v polském Zakopaném byl převezen otec a jedenáctiletý syn, kteří uvázli na horské cestě. Túru se rozhodli přerušit poté, co viděli pád laviny, která zavalila jiného turistu, a zavolali si o pomoc. Kvůli husté mlze je nemohl vyzvednout vrtulník, pomohla jim ale pěší skupina záchranářů. Ti vyprostili i další lidi, které zavalil sníh, uvedl server polské stanice TVN24.

Horská služba v sobotu vyhlásila ve vyšších polohách Tater druhé, tedy střední, riziko sesuvu laviny. Hrozbu zvýšilo noční sněžení i silný vítr.