Ve vyřazovacích jízdách sprintu na ZOH je pět českých lyžařů a lyžařek

Čang-ťia-kchou (Čína) - Pětinásobné zastoupení bude mít Česko v dnešních vyřazovacích jízdách olympijského sprintu na 1,5 kilometru v běhu na lyžích. V kvalifikaci závodu volnou technikou se blýskl devátým místem dvaadvacetiletý Ondřej Černý. Postoupili rovněž Michal Novák, Luděk Šeller, Kateřina Janatová a Tereza Beranová.

Blízko k účasti ve vyřazovacích jízdách měla také Petra Hynčicová, kterou od postupu na 33. místě dělilo 38 setin. Stejnou pozici se ztrátou 59 setin na finálovou třicítku obsadil Jan Pechoušek.

Černý se dostal do nominace až dodatečně po navýšení kvóty a při olympijské premiéře navázal na postupy z prosincových závodů Světového poháru v Davosu a Drážďanech. V kvalifikaci se prosadil do nejlepší desítky se ztrátou 5,62 sekundy na nejrychlejšího Lucase Chanavata z Francie. Novák obsadil 21. místo, Šeller do čtvrtfinále proklouzl z 29. pozice.

Do sprintu nenastoupil vítěz skiatlonu Alexandr Bolšunov, který byl před čtyřmi lety třetí v klasickém sprintu. "Bylo to velmi chytré a profesionální rozhodnutí," řekla agentuře TASS šéfka ruského lyžování Jelena Vjälbeová.

Janatová s Beranovou kvalifikaci rozjely velmi rychle. Po šesti stech metrech se Janatová dělila o třetí příčku a Beranová byla šestá. Pak se propadly, ale postupové pozice uhájily. Janatová se kvalifikovala z 15. místa se ztrátou 11,77 sekundy na vítěznou Joannu Sundlingovou ze Švédska, Beranová byla o 1,4 sekundy pomalejší a postoupila jako dvaadvacátá. Vedle Hynčicové se do čtvrtfinále nedostala ani Zuzana Holíková, která obsadila 44. místo.

Vyřazovací jízdy začnou v 11:30 SEČ.