Ve vyřazovací fázi Davis Cupu zabojují Lehečka, Macháč, Menšík a Pavlásek

Praha - Tenisté Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek zabojují v listopadu o triumf v Davisově poháru. Kapitán Jaroslav Navrátil nominoval stejné kvarteto, které postup do vyřazovací fáze vybojovalo v zářijovém turnaji ve Valencii. Navrátil to dnes uvedl v nahrávce pro média. Češi narazí ve čtvrtfinále 22. listopadu v Málaze na finalisty z minulé sezony Australany.

Čeští tenisté se probojovali v novém formátu soutěže do vyřazovací fáze poprvé. V únoru nejprve zvítězili v kvalifikaci v Portugalsku 3:1 a před měsícem porazili ve finálovém turnaji Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko vždy 3:0. Do čtvrtfinále postoupili z prvního místa skupiny C.

Austrálie obhajuje druhé místo, vloni prohrála ve finále s Kanadou. Týmovou jedničkou je třináctý hráč světového žebříčku Álex de Minaur. Vítěz utkání narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kanada - Finsko.