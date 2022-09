Ve výjezdové jednotce hasičů pracuje první žena, splnila limity pro muže

Praha - Profesionální výjezdová jednotka hasičů se poprvé v novodobé české historii rozrostla o ženu. Dvaatřicetiletá Michaela Ždárská od dnešního dne pracuje v hasičské stanici v pražských Holešovicích. Dobrovolná hasička z Dolních Měcholup splnila fyzické, zdravotní a psychologické testy bez jakýchkoliv výjimek a úlev z podmínek, které mají předepsané mužští uchazeči.

"Jsem přesvědčen, že tento okamžik nám otevře dveře a budeme mít více uchazeček o práci u hasičů," řekl v holešovické stanici novinářům generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Ženy doposud v hasičském záchranném sboru působily převážně v operačních střediscích, případně v odboru prevence. Mezi 10.550 profesionálními hasiči je žen aktuálně 969.

"Nechceme dělat opravdu žádné rozdíly mezi ženami a muži. Jestliže žena splní všechny kvalifikační předpoklady, které chceme po mužích, tak není důvod, aby nebyla zařazena ve výjezdové jednotce," zdůraznil Vlček. "Neříkám, že to bude jednoduché," doplnil s tím, že stávající osazenstvo sboru je "velmi maskulinní a do sebe uzavřené". Pro srovnání, v západní Evropě slouží u výjezdových jednotek zhruba tři až pět procent žen. V USA je tento podíl podstatně vyšší a u některých sborů dosahuje až 20 procent.

Žďárská ČTK řekla, že přijetím k profesionální jednotce se jí splnil sen. Maturovala na střední škole zaměřené na cestovní ruch, před třemi lety si ale našla cestu k dobrovolným hasičům. „Zakotvila jsem tam díky inzerátu. Přestěhovala jsem se do Dolních Měcholup a velitel měl vyvěšeno, že shánějí někoho, komu je více než 17 let a je fyzicky zdatný," popsala štíhlá usměvavá žena.

"Podmínky jsem splňovala, říkala jsem si, že to půjdu zkusit, a už jsem u nich zůstala. Povolili mi to - také to nebývá zvykem, ale ženy u dobrovolných hasičů být můžou, takže tam to byla moje startovací čára," pokračovala.

První čtyřiadvacetihodinová služba v profesionální jednotce na Žďárskou čeká v sobotu. Otázku, jak se cítí v ryze mužském kolektivu, tedy označila za předčasnou. "Nicméně u dobrovolných hasičů je to v pořádku, tam jsme si na sebe zvykli a jsme sžití, takže věřím, že stejné to bude i tady," podotkla.

Prozradila, že z testů se nejvíce obávala těch fyzických, které se skládaly ze sedů-lehů, mužských kliků a plavání 200 metrů na čas. "Jsou tam stejné limity jako pro muže, ale všechno jsem zvládla. Díky tomu, že dělám TFA sport, což je víceméně fyzická příprava na výjezd, tak to pro mě bylo jednodušší. Chodím běhat, do posilovny, dvakrát týdně na kruhový trénink, takže fyzičku už trošku mám. Ale plavání jsem musela natrénovat, tam jsem musela zabrat," uvedla.

Právě díky TFA (Toughest Firefighter Alive) sportu, což je silový víceboj simulující práci hasičů, je Žďárská zvyklá i na těžkou výstroj. "Závodím v tom, taháme v tom i osmdesátikilové figuríny, skáčeme přes překážky, motáme hadice... Jde to zvládnout, ale ta síla je potřeba," řekla ČTK.

Věří, že jako žena by mohla díky empatii při výjezdech lépe působit například na děti. "Obavy můžu mít z čehokoliv - jezdí se na dopravní nehody, na požáry bytů, kde jsou malé děti. Ale myslím, že se s tím poperu a popasuju," uzavřela.

V Dolních Měcholupech Žďárská od roku 2019 absolvovala 49 výjezdů, které zahrnovaly technickou pomoc, požáry i mimořádné události jako odstraňování škod po tornádu, covidovou pohotovost či pomoc v souvislosti s válkou na Ukrajině. Za svůj zatím nejtěžší výjezd označuje požár bytu z dubna loňského roku v ulici Černokostelecká, kde oheň popálil 14 lidí, z toho sedm dětí. Žďárská na místě poskytovala zraněným předlékařskou péči, než dorazili záchranáři.

U dobrovolných hasičů Žďárská absolvovala kurz nositele dýchací techniky. Účastnila se loňských RescueDays, tedy výcviku ve vyprošťování z havarovaných vozidel, nebo prošla výcvikem v ohňovém trenažeru Fire Dragon. Je také součástí redakčního týmu webu Hasičovo.cz, který informuje veřejnost o činnosti dobrovolných i profesionálních hasičů.