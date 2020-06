Ve východní polovině ČR budou opět bouřky a řeky se rozvodní

Praha - Ve východní polovině ČR se budou od pátečního rána do noci na sobotu ojediněle vyskytovat silné bouřky s přívalovým deštěm. Vzhledem k tomu se mohou na severovýchodě země opět zvednout hladiny řek, jejichž koryta jsou plná již z předchozích dešťů. Menší toky tak mohou místy dosáhnout až na třetí povodňový stupeň. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Obyvatelé Královéhradeckého, Pardubického, Zlínského, Jihomoravského Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Vysočině mají se silnými, případně velmi silnými bouřkami počítat od pátečních 06:00 do sobotních 03:00. Doprovodit je může krupobití a přívalové srážky kolem 50 milimetrů. Současně bude foukat silný vítr s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině.

Přívalový déšť může rozvodnit toky a zatopit níže položená místa včetně sklepů. Vzhledem k předpokládaným intenzivním srážkám a nasycenosti území mohou toky stoupat k druhému stupni povodňové aktivity, u menších není ojediněle vyloučen vzestup na třetí stupeň, uvedli meteorologové.

Toto upozornění platí pro Moravskoslezský kraj, většinu Olomouckého kraje a východ Pardubického kraje od pátku do sobotního odpoledne.

Podle meteorologů by se tam lidé měli připravit na možnost vzniku povodně a měli by se vyvarovat koupání v řekách nebo jejich splouvání. Zároveň by měli omezit pohyb v podmáčeném terénu, kde hrozí mimo jiné pád stromů.

Vydatné deště a následná velká voda v řekách přitom páchaly škody už v minulých dnech, červnové záplavy si v celé zemi vyžádaly nejméně devět lidských životů.