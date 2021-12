Ve východní polovině ČR bude vydatněji sněžit do pátečního rána

Praha - Ve východní polovině Česka bude vydatněji sněžit až do pátečního rána. Do té doby tam napadne dalších pět až 20 centimetrů sněhu, přičemž nejvyšší nová sněhová pokrývka se čeká v Jihomoravském kraji. Dnes ráno tam zatím napadlo do deseti centimetrů. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Upřesnil tak svou předchozí předpověď, podle níž mělo sněžení v oblasti ustávat v noci na pátek.

Sněžit bude nadále i v západní polovině území, proti východní části tam ale napadne do pátečního rána méně sněhu, maximálně pět centimetrů.

Meteorologové na dnešní vydatnější sněžení upozornili ve středu, kdy informovali, že zejména na jihovýchodě Moravy může ojediněle napadnout za 24 hodin až čtvrt metru sněhu, což může způsobit kalamitu. Na Moravě jsou dnes od rána kvůli počasí výraznější problémy zejména v dopravě, policie vyjížděla k desítkám nehod a na mnoha místech silnice blokují uvízlé kamiony.

Obyvatelé Pardubického, Královéhradeckého, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje by s vydatnějším a trvalejším sněžením a s tím spojenými problémy měli nově počítat podle meteorologů do pátečních 08:00.