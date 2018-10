Vsetín - Ve Vsetíně sestaví koalici vítězní lidovci s hnutím ANO a STAN. ČTK to dnes řekl starosta a lídr KDU-ČSL Jiří Růžička, který bude opět starostou. Koalice bude mít v 21členném zastupitelstvu 11 křesel. Lidovci s hnutím ANO a STAN vedli město i v posledních čtyřech letech, jejich koalice však byla menšinová. Nyní bylo podle Růžičky prioritou sestavit většinovou koalici. V Olomouci ANO podepsalo smlouvu s ODS,KDU-ČSL a spOlečně. Karvinou povede koalice vítězné ČSSD s hnutím ANO a komunisty. Primátorem bude opět Jan Wolf (ČSSD).

Ve Vsetíně sestaví koalici vítězní lidovci s hnutím ANO a STAN. ČTK to dnes řekl starosta a lídr KDU-ČSL Jiří Růžička, který bude opět starostou. Koalice bude mít v 21členném zastupitelstvu 11 křesel. Lidovci s hnutím ANO a STAN vedli město i v posledních čtyřech letech, jejich koalice však byla menšinová. Nyní bylo podle Růžičky prioritou sestavit většinovou koalici. V Olomouci ANO podepsalo smlouvu s ODS,KDU-ČSL a spOlečně.

Lidovci, ANO a STAN již podepsali memorandum o spolupráci. "Koaliční smlouvu chceme podepsat do 14 dní," uvedl Růžička. Nadále by podle něj mělo být sedm radních. Proti minulému volebnímu období, kdy byli dva místostarostové, a to za KDU-ČSL a STAN, budou nyní místostarostové tři, po jednom křesle tyto posty obsadí lidovci, zástupce ANO a STAN.

KDU-ČSL získala pět mandátů, druzí STAN mají tři, stejně tak hnutí ANO a Koalice pro otevřený Vsetín (KOV). Po dvou mandátech má ČSSD, ODS a SPD, jeden získali komunisté. K volbám ve městě přišlo 40,27 procenta voličů.

Ve městě kandidovalo 12 stran a hnutí, do zastupitelstva se nedostali Piráti či společná kandidátka Svobodných, Soukromníků a Nezávislých.

V minulých komunálních volbách v roce 2014 ve městě kandidovalo deset subjektů. Zvítězili lidovci, které vedl senátor a nynější hejtman Jiří Čunek, a to ziskem 29,36 procenta hlasů. Druhá ČSSD dostala 14,27 procenta, třetí bylo hnutí ANO 2011, dostalo 12,97 procenta hlasů. Těsně za nimi skončila KOV se ziskem 12,92 procenta, pro ODS bylo 9,68 procenta voličů. Do zastupitelstva se tehdy dostali také komunisté, kteří dostali 8,66 procenta a STAN (5,76 procenta hlasů) a TOP 09 se ziskem 5,59 procenta hlasů. Vznikla menšinová koalice lidovců a hnutí ANO a STAN, v zastupitelstvu měla deset křesel. Čunek na funkci primátora loni v dubnu rezignoval, nahradil jej Růžička.

Zástupci hnutí ANO dnes v Olomouci podepsali koaliční smlouvu s ODS, KDU-ČSL a hnutím spOlečně. Primátorem Olomouce bude lídr ANO Miroslav Žbánek, který v této funkci vystřídá Antonína Staňka (ČSSD). V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude čtyřkoalice disponovat většinou 26 hlasů. Po posledních komunálních volbách v roce 2014 vítězné ANO v Olomouci nakonec skončilo v opozici. Radniční koalici tehdy vytvořila ČSSD spolu s ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Nové zastupitelstvo Olomouce se poprvé sejde 5. listopadu a programové prohlášení koalice zveřejní do konce ledna příštího roku. Koalice chce mít podle Žbánka dost času na přípravu programového prohlášení, jelikož koaliční smlouva je už nyní z pohledu výčtu priorit obsáhlá a podrobná.

Programové prohlášení bude podle Žbánka obsahovat klíčová témata všech členů koalice. "Nelze to dělat bez zpětné vazby, bez spolupráce s magistrátem a jeho odbory. Necháváme si tam čas na to, abychom to vyprecizovali tak, že to, co slíbíme v programovém prohlášení, budeme průběžně plnit a zároveň za čtyři roky před voliče předstoupíme s nějakým výsledkem své práce," uvedl Žbánek.

Podle něj je třeba modernizovat město a zlepšit systém jeho řízení. Za největší problém Olomouce Žbánek považuje podfinancovanou infrastrukturu při současném zadlužení města. "Bude nutné najít optimální a vyváženou představu o tom, do kterých projektů se jako město pustíme tak, abychom měli na jejich financování ať už z vlastních, nebo cizích zdrojů," řekl.

Podle koaliční smlouvy bude mít vítězné ANO v jedenáctičlenné radě Olomouce pět míst, ODS tři, KDU-ČSL dva a hnutí spOLečně jedno. Primátorem bude Žbánek z ANO a jeho náměstky se stanou Martin Major (ODS) Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Pavel Hekela (spOLečně), Karel Konečný (ANO), Markéta Záleská (ODS) a Eva Kolářová (ANO). Neuvolněnými radními budou Miloslav Tichý (ANO), Milan Feranec (ANO), Jan Holpuch (ODS) a Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL).

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, má 14 mandátů v zastupitelstvu o 45 členech. Druhé skončilo ProOlomouc s šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala dva mandáty.

V roce 2014 komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, tehdy v zastupitelstvu obsadilo 12 míst. Druhá ČSSD získala deset mandátů a třetí ODS pět. KDU-ČSL měla pět mandátů. Po čtyřech mandátech obsadily KSČM a TOP 09. Sdružení Občané pro Olomouc získalo tři mandáty a ProOlomouc dva.

Karvinou povede koalice vítězné ČSSD s hnutím ANO a komunisty. Primátorem bude opět Jan Wolf (ČSSD). Koalice má převahu 33 hlasů v jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Koaliční dohodu zástupci politických subjektů podepíšou dnes odpoledne. ČTK to řekl mluvčí magistrátu Lukáš Hudeček.

V jedenáctičlenné radě budou mít sociální demokraté sedm mandátů, partnerům nabídli po dvou místech, přičemž ANO a komunisté budou mít shodně po jednom náměstkovi. Sociální demokraté kromě primátora budou mít i dva náměstky.

ČSSD radnici dosud ovládá pouze ve spolupráci s KSČM, dosavadní koalice by měla většinu 24 hlasů. Wolf přesto preferoval širší spolupráci. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že by hnutí ANO mohlo pomoci prosazovat zájmy města na úrovni kraje či vlády, v nichž má ANO silnější zastoupení.

"Nechceme politikařit. Karviná se potřebuje dále rozvíjet. Potřebujeme tak spojit všechny síly, které tady po volbách jsou. Rozhodli jsme se proto pro širokou koalici," řekl Wolf.

Prioritou nového vedení města bude pocitová bezpečnost v Karviné. "Chceme tedy pokračovat v projektu Bezpečná Karviná. Jeho součástí je i boj s obchodem s chudobou, kdy jsme vyhlásili bezdoplatkové zóny. Dále chceme pokračovat v již představeném projektu Karviná všemi deseti, kdy se budeme snažit získat na deset jednotlivých projektů až deset miliard korun. Rovněž budeme chtít pokračovat už v započatých projektech. Jde o rekonstrukci krytého bazénu, přestavbu ubytovny Kosmos na byty a rekonstrukci tří domů na náměstí," řekl Wolf.

Primátor bude mít ve své gesci rozpočet a městskou policii. Náměstkem opět bude Lukáš Raszyk (ČSSD), který bude mít na starosti investice, dotace a komunální služby, a nově Andrzej Bizoń (ČSSD), který bude mít resort školství, kultury a sportu. Radními za sociální demokracii budou Blanka Dadoková, Zdeněk Vojkůvka, Dalibor Závacký a Radim Slíva.

Komunisté budou mít v radě dosavadního náměstka Miroslava Hajdušíka, který bude mít na starost sociální věci a krizové situace, a jako radního Karla Wiewiórku. "Jsem rád, že nám voliči dali mandát k tomu pokračovat ve vedení města. Respektujeme rozhodnutí nejsilnějšího koaličního partnera, který chtěl vytvořit trojkoalici," uvedl Hajdušík.

Hnutí ANO bude mít v radě Vladimíra Kolka, který bude jako náměstek zodpovědný za územní plán. Radním bude lídr kandidátky a náměstek hejtmana Martin Gebauer. "Jsem spokojen, že vítězná strana vzala v potaz vůli občanů v Karviné a složila koalici ze tří nejsilnějších stran. Věřím tomu, že to bude ku prospěchu. Jako nové hnutí, které přijde do rady, můžeme vnést nový pohled na rozvoj města," řekl Gebauer.

Komunální volby v Karviné vyhrála ČSSD, získala 19 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO s devíti mandáty. Třetí KSČM bude mít pět zastupitelů. Čtvrté je sdružení Karvinskakoalice.cz, má tři mandáty. Rovněž tři zastupitele bude mít SPD, která skončila pátá. Šestá je koalice Piráti a Starostové se dvěma mandáty. Sociální demokraté vyhráli v Karviné volby i před čtyřmi lety, nyní si o jeden mandát polepšili.

Piráti v Pardubicích ukončili jednání s vítězem voleb

Piráti ukončili koaliční jednání se třemi stranami, které v Pardubicích dosud vedou město. Obávali se menšinové role v městské radě, uvedli dnes v tiskovém prohlášení. Piráti získali ve volbách pět mandátů, ve volbách byli třetí. Vyhrálo hnutí ANO s 13 zastupiteli.

"V našem rozhodnutí sehrály roli i osobní postoje členek a členů našeho zastupitelské klubu a širšího týmu k hnutí ANO," uvedl lídr Pirátů Ondřej Karas.

Piráti už minulý týden přerušili jednání s hnutím ANO, ČSSD a Koalicí pro Pardubice, což jsou strany, které jsou ve vedení radnice. Po komunálních volbách mají v 39členném zastupitelstvu 18 mandátů, což jim nedává většinu.

"Respektuji to (rozhodnutí Pirátů), na druhou stranu mě to trochu překvapilo, myslel jsem si, že proběhnou určitá jednání," řekl lídr ANO a primátor Martin Charvát.

Dalšího spojence pro vytvoření koalice vidí Charvát se svým týmem v ODS a znovu s ní obnovili jednání. Některé programové neshody se již podle něj podařilo odblokovat. "Nechci předjímat, ale programové shody vidím velmi blízké. Na personálních otázkách jsme se ještě neshodli," řekl Charvát.

Paralelně se ale v Pardubicích konají schůzky o vytvoření duhové koalice, tvořit by ji mohly subjekty Pardubáci společně, Piráti, ODS a Sdružení pro Pardubice. Dohromady mají 19 křesel, rovněž nemají většinu.

"Rozhodnutí Pirátů zvyšuje šance na duhovou koalici," řekl lídr ODS Karel Haas, který oceňuje, že strany v duhové koalici jednají věcně a dodržují naplánovaný harmonogram. Jednání dovedou až do programového prohlášení, i kdyby nakonec duhová koalice neuspěla.

Zároveň ODS jedná s hnutím ANO. "Komunikujeme, kam to povede, neodhaduji. Nejtěžší jednání člověka ale čekají na vlastní půdě v zastupitelském klubu," řekl Haas.

Sdružení pro Pardubice dodržuje spojenectví s ODS, řekl ČTK jeho lídr Tomáš Pelikán. "Myslím, že se hledá mechanismus, jak dostat někoho z jedné strany na druhou. Jsme zastánci dohody s ODS, nehodláme se toho pouštět, jsme ve velké programové shodě," řekl Pelikán.