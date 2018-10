Vsetín - Ve Vsetíně sestaví koalici vítězní lidovci s hnutím ANO a STAN. ČTK to dnes řekl starosta a lídr KDU-ČSL Jiří Růžička, který bude opět starostou. Koalice bude mít v 21členném zastupitelstvu 11 křesel. Lidovci s hnutím ANO a STAN vedli město i v posledních čtyřech letech, jejich koalice však byla menšinová. Nyní bylo podle Růžičky prioritou sestavit většinovou koalici. V Olomouci ANO podepsalo smlouvu s ODS,KDU-ČSL a spOlečně.

Lidovci, ANO a STAN již podepsali memorandum o spolupráci. "Koaliční smlouvu chceme podepsat do 14 dní," uvedl Růžička. Nadále by podle něj mělo být sedm radních. Proti minulému volebnímu období, kdy byli dva místostarostové, a to za KDU-ČSL a STAN, budou nyní místostarostové tři, po jednom křesle tyto posty obsadí lidovci, zástupce ANO a STAN.

KDU-ČSL získala pět mandátů, druzí STAN mají tři, stejně tak hnutí ANO a Koalice pro otevřený Vsetín (KOV). Po dvou mandátech má ČSSD, ODS a SPD, jeden získali komunisté. K volbám ve městě přišlo 40,27 procenta voličů.

Ve městě kandidovalo 12 stran a hnutí, do zastupitelstva se nedostali Piráti či společná kandidátka Svobodných, Soukromníků a Nezávislých.

V minulých komunálních volbách v roce 2014 ve městě kandidovalo deset subjektů. Zvítězili lidovci, které vedl senátor a nynější hejtman Jiří Čunek, a to ziskem 29,36 procenta hlasů. Druhá ČSSD dostala 14,27 procenta, třetí bylo hnutí ANO 2011, dostalo 12,97 procenta hlasů. Těsně za nimi skončila KOV se ziskem 12,92 procenta, pro ODS bylo 9,68 procenta voličů. Do zastupitelstva se tehdy dostali také komunisté, kteří dostali 8,66 procenta a STAN (5,76 procenta hlasů) a TOP 09 se ziskem 5,59 procenta hlasů. Vznikla menšinová koalice lidovců a hnutí ANO a STAN, v zastupitelstvu měla deset křesel. Čunek na funkci primátora loni v dubnu rezignoval, nahradil jej Růžička.

ANO v Olomouci podepsalo smlouvu s ODS,KDU-ČSL a spOlečně

Zástupci hnutí ANO dnes v Olomouci podepsali koaliční smlouvu s ODS, KDU-ČSL a hnutím spOlečně. Novým primátorem Olomouce bude lídr ANO Miroslav Žbánek, který v této funkci vystřídá Antonína Staňka (ČSSD). V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude nová čtyřkoalice disponovat většinou 26 hlasů. Po posledních komunálních volbách v roce 2014 vítězné ANO v Olomouci nakonec skončilo v opozici. Radniční koalici tehdy vytvořila ČSSD spolu s ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Nové zastupitelstvo Olomouce se poprvé sejde 5. listopadu a programové prohlášení chce koalice zveřejnit do konce ledna příštího roku. Podle koaliční smlouvy bude mít vítězné ANO v jedenáctičlenné radě Olomouce pět míst, ODS tři zástupce, KDU-ČSL dva a hnutí spOLečně jednoho.

Primátorem bude Žbánek z ANO a jeho náměstky se stanou Martin Major (ODS) Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Pavel Hekela (spOLečně), Karel Konečný (ANO), Markéta Záleská (ODS) a Eva Kolářová (ANO). Neuvolněnými radními budou Miloslav Tichý (ANO), Milan Feranec (ANO), Jan Holpuch (ODS) a Ladislav Šnevajs (KDU-ČSL). Koaliční smlouva podle Žbánka obsahuje rozsáhlý výčet klíčových priorit, které se stanou základem pro přípravu programového prohlášení radniční koalice.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, má 14 mandátů v zastupitelstvu o 45 členech. Druhé skončilo ProOlomouc s šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a starostové bude mít také šest zastupitelů. Čtvrtá ODS má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě KDU-ČSL. Šesté je hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala dva mandáty.

V roce 2014 komunální volby v Olomouci vyhrálo hnutí ANO, které tehdy v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu obsadilo 12 míst. Druhá ČSSD získala deset mandátů a třetí ODS pět. KDU-ČSL měla pět mandátů. Po čtyřech mandátech obsadily KSČM a TOP 09. Sdružení Občané pro Olomouc získalo tři mandáty a ProOlomouc dva.