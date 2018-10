Vsetín - Ve Vsetíně sestaví koalici vítězní lidovci s hnutím ANO a STAN. ČTK to dnes řekl starosta a lídr KDU-ČSL Jiří Růžička, který bude opět starostou. Koalice bude mít v 21členném zastupitelstvu 11 křesel. Lidovci s hnutím ANO a STAN vedli město i v posledních čtyřech letech, jejich koalice však byla menšinová. Nyní bylo podle Růžičky prioritou sestavit většinovou koalici.

Lidovci, ANO a STAN již podepsali memorandum o spolupráci. "Koaliční smlouvu chceme podepsat do 14 dní," uvedl Růžička. Nadále by podle něj mělo být sedm radních. Proti minulému volebnímu období, kdy byli dva místostarostové, a to za KDU-ČSL a STAN, budou nyní místostarostové tři, po jednom křesle tyto posty obsadí lidovci, zástupce ANO a STAN.

KDU-ČSL získala pět mandátů, druzí STAN mají tři, stejně tak hnutí ANO a Koalice pro otevřený Vsetín (KOV). Po dvou mandátech má ČSSD, ODS a SPD, jeden získali komunisté. K volbám ve městě přišlo 40,27 procenta voličů.

Ve městě kandidovalo 12 stran a hnutí, do zastupitelstva se nedostali Piráti či společná kandidátka Svobodných, Soukromníků a Nezávislých.

V minulých komunálních volbách v roce 2014 ve městě kandidovalo deset subjektů. Zvítězili lidovci, které vedl senátor a nynější hejtman Jiří Čunek, a to ziskem 29,36 procenta hlasů. Druhá ČSSD dostala 14,27 procenta, třetí bylo hnutí ANO 2011, dostalo 12,97 procenta hlasů. Těsně za nimi skončila KOV se ziskem 12,92 procenta, pro ODS bylo 9,68 procenta voličů. Do zastupitelstva se tehdy dostali také komunisté, kteří dostali 8,66 procenta a STAN (5,76 procenta hlasů) a TOP 09 se ziskem 5,59 procenta hlasů. Vznikla menšinová koalice lidovců a hnutí ANO a STAN, v zastupitelstvu měla deset křesel. Čunek na funkci primátora loni v dubnu rezignoval, nahradil jej Růžička.