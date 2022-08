Ve Všeticích začínají Krásný ztráty Live, vystoupí Hammel, Lipa či Ledecký

Všetice (Benešovsko) - Na statku ve Všeticích na Benešovsku dnes začíná festival Krásný ztráty Live. Publiku se představí slovenský zpěvák Pavol Hammel či skupiny Tata Bojs a Vltava. Vystoupí také Janek Ledecký nebo slovenský jazzový a bluesový zpěvák Peter Lipa. Akce se účastní i patron festivalu Michal Prokop, a to jak s kompletní kapelou Framus Five, tak v komornější poloze tria, v němž nyní se zpěvákem a houslistou Janem Hrubým působí kytarista Pavel Marcel.

Šestý ročník přehlídky zahájí one-man show Circus Ponorka kytaristy a zpěváka Honzy Ponocného. Návštěvníkům zahrají také kapela Votchi nebo Hammel, který s kapelou Prúdy zavzpomíná na jedno z nejvýznamnějších alb československé populární hudby Zelená pošta. Poté přijde na řadu první koncertní čas hudebního garanta Krásných ztrát Live Prokopa, který s kapelou Framus Five představí písně z posledního alba Mohlo by to bejt nebe..., ale nezapomene ani na své desetiletími prověřené hity. Noční časy budou patřit skupinám Vltava a Laura a jejím tygři.

V sobotu je na programu vystoupení Jana Buriana a jeho nové rockové kapely, písničkáře Jiřího Dědečka, Prokopa s Hrubým a Marcelem a slovenského bluesmana a jazzmana Lipy. Večerní festivalové časy obsadí Ledecký, populární kapela Tata Bojs a ve finále roztančí všetický areál Los Made In Barcelona, mezinárodní kapela vzniklá v ulicích katalánské metropole.

Podrobný program najdou zájemci na stránkách festivalu.