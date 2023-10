Ve Vrchlabí vzniklo návštěvnické centrum Správy KRNAP

Vrchlabí (Trutnovsko) - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dnes ve Vrchlabí představila nové návštěvnické centrum s interaktivní expozicí o Krkonoších. Vzniklo v interiéru opraveného bývalého kláštera, ve kterém má sídlo muzeum Správy KRNAP. Nové expozice Návštěvnického centra (NC) Správy KRNAP Muzeum Krkonoš mají za cíl moderními prostředky představit příběh Krkonoš včetně důvodů vzniku KRNAP. Při slavnostním otevření centra to řekli představitelé národního parku. Otevření pro veřejnost je plánované na začátek listopadu, řekl ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Dnešní akce se zúčastnili také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), zástupci krkonošských obcí a dalších institucí. KRNAP je nejstarším národním parkem ČR, byl založen v roce 1963.

"Jedná se bezpochyby o jednu z vůbec nejmodernějších muzejních expozic ve střední Evropě, která je takzvaně živá, bude upravována a doplňována. Jedná se o největší expozici o Krkonoších. Nabízí ucelený příběh Krkonoš, a to od vzniku prvních hornin po současnost," řekl ČTK ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Celkové náklady dosáhly 340 milionů korun a byly složeny ze zdrojů Fondů EU a spolufinancovány z rozpočtu Správy KRNAP. Stavební práce vyšly zhruba na 140 milionů korun, expozice na 200 milionů korun, ceny jsou včetně DPH, uvedli představitelé národního parku.

Otevření centra je jednou z hlavních událostí roku, kdy KRNAP slaví 60 let od svého založení. "Krkonošský národní park letos slaví výročí, proto je symbolické, že během oslav můžeme otevřít zrekonstruované a nové muzeum. Muzeu přeji hodně návštěvníků," řekl Hladík.

Muzeum s expozicemi pro veřejnost otevřeno ještě není, na čtvrtek je naplánován Den otevřených dveří. "To bude ale jen taková ochutnávka. Otevření pro veřejnost je plánované na začátek listopadu, termín upřesníme," řekl ČTK Drahný. Otvírací doba návštěvnického centra bude kromě pondělí denně, a to od 9:00 do 17:00, poslední vstup bude umožněn v 16:00. Základní vstupné bude 200 korun, snížené 100 korun a rodinné vstupné 400 korun.

Nové expozice a NC Muzeum Krkonoš jsou téměř na 3000 metrech čtverečních v suterénu, v přízemí a v patře budovy. Nahrazují původní expozice Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí Kámen a život a Lidé a hory otevřené v roce 1984 a 1995. Záměr nového návštěvnického centra KRNAP si vyžádal také vznik nového vstupu do objektu, který je v podobě skály kombinované s proskleným kvádrem. Nový multifunkční vstup umožnil zachovat podstatu struktury klášterní budovy.

"Návštěvníci mohou vidět například i akvária s živými rybami nebo štoly historického dolu. Dozví se třeba i to, jak byly Krkonoše ovlivňované lidmi a naopak," řekl Drahný.

Budova kláštera byla pro veřejnost uzavřená kvůli rekonstrukci od října 2017 a od té doby se rekonstruovala. Projekt centra narážel na řadu komplikací, což vedlo podle zástupců Správy KRNAP k několikaměsíčnímu zpoždění. Do uskutečnění projektu se promítly nejen dopady pandemie koronaviru, ale také války na Ukrajině a růstu cen energií. Stavební a expoziční rekonstrukce kláštera nabrala zpoždění také vlivem vysoké hladiny spodní vody.

"Přes všechny tyto nepříznivé okolnosti tu dnes po těch téměř 15 letech stojíme na počátku něčeho zcela nového. Opět je ve Vrchlabí nová expozice, která má ambice stát se špičkou českého, možná i středoevropského muzejnictví a vlajkovou lodí krkonošské ochrany přírody," řekl Drahný.

Podle představitelů Správy KRNAP původní myšlenka náhrady zastaralých expozic se snižující se návštěvností pochází z roku 2008.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí vzniklo před 140 lety z iniciativy Rakouského krkonošského spolku, který usiloval o turistické zpřístupnění Krkonoš, o jejich ochranu a hlubší odborné poznání. Muzeum mělo zprvu výrazně přírodovědné zaměření, ale záměrem zřizovatelů bylo budovat instituci širšího záběru. Od samého počátku Krkonošského muzea byl zájem uchovávat přírodní i kulturně historické artefakty regionu. To se nezměnilo ani po druhé světové válce, kdy bylo muzeum svěřeno do správy Klubu českých turistů. Další léta ale znamenala úpadek, jak z hlediska odborné činnosti, tak z hlediska péče o objekty, kde muzeum sídlilo. Záchrana pro kolabující instituci přišla roku 1966, kdy přešlo pod Správu KRNAP.