Ve Vrběticích končí po šesti letech od výbuchů zásah složek IZS

Vlachovice (Zlínsko) - Složky integrovaného záchranného systému (IZS)ukončí dnes v 19:00 zásah ve Vrběticích, kde před šesti lety vybuchly dva sklady s municí. Areál bývalých muničních skladů se pak vrátí do běžného právního stavu. Žádný z členů zasahujících složek při čištění areálu od rozmetané munice a zbraní nezemřel ani neutrpěl vážné zranění. Novinářům to dnes řekl krajský policejní ředitel a velitel zásahu Jaromír Tkadleček.

Na zásahu v areálu se podle něj za šest let podílely tisíce až desetitisíce policistů, hasičů, vojáků a občanských zaměstnanců. Způsobenou škodu a náklady potřebné na čištění areálu a související práce už před několika lety odhadl zhruba na miliardu korun. "Dnes si myslím, že jsem byl lehce optimistický," řekl Tkadleček.

Záchranné práce se uzavřely už na sklonku letošního září. Policisté při nich ve spolupráci s hasiči zajišťovali pyrotechnický sběr munice a jejích částí. Většina munice se převážela ke zneškodnění do vojenského prostoru Libavá, část pyrotechnici likvidovali přímo ve Vrběticích, které jsou částí obce Vlachovice. V uplynulých dvou týdnech se v areálu bouralo dočasné oplocení, pracovalo se i na likvidaci trhací jámy nebo odvážení techniky a materiálu.

"Mohu konstatovat, že jsme celý areál prohledali takzvaně plošným sběrem, některé lokality dvakrát i třikrát za tu dobu. Ty řekněme nejvíce postižené, jako byly epicentra, blízkost epicenter, komunikace, pěšiny, blízkost skladů, blízkost štábů a podobně, byly prověřeny i hloubkovým pyrotechnickým průzkumem, což je do 50 centimetrů opravdu velmi detailně a podrobně," uvedl Tkadleček. Očekává, že munici a její zbytky budou lidé ve Vrběticích nacházet další desítky let. Lidé si podle něj musejí být vědomi, že lokalita je riziková.

Při výbuších bylo zasaženo 1319 hektarů půdy, z toho zhruba 341 hektarů přímo v areálu. V budoucnu by měl získat všechny pozemky a objekty v areálu do majetku státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS), který na nich plánuje hospodařit. Zatímco nemovitosti v areálu už podle ředitele VLS Petra Krále vlastní stát, pozemků se podniku podařilo zatím získat do správy zhruba 64 procent. "Jednáme s dalšími většími vlastníky, jako je město Slavičín, rodina Wichterlů, kde bychom rádi s těmito vlastníky vykomunikovali směnu jejich majetku za jiné majetky, které jsou v našem vlastnictví," řekl Král.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena.