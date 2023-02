Ve Vrběticích by se mělo vyrábět pro armádu asi 10.000 granátů měsíčně

Vlachovice (Zlínsko) - V areálu ve Vrběticích na Zlínsku by se mělo vyrábět pro českou armádu asi 10.000 ručních granátů měsíčně. Výroba v objektu Vojenského technického ústavu (VTÚ) by mohla začít do konce letošního roku či do 12 měsíců od podpisu smlouvy, který se předpokládá v únoru. Novinářům to dnes řekl ředitel úseku muničních systémů Vojenského technického ústavu výzbroje a munice (VTÚVM) Michal Frejlich.

Zakázku za až 413 milionů korun má získat společnost Colt CZ Defence Solutions, spolupracovat na ní budou VTÚ, firma CZ-SKD Solutions a Explosia. Do objektu ve vrbětickém areálu se budou dovážet komponenty, které se tam zpravují a po výstupní kontrole odvezou. Munice se v areálu nebude skladovat, granáty by se měly odvážet zhruba po měsíci. Celkově by se během pěti let mělo vyrobit asi půl milionu granátů.

VTÚVM má v areálu tři objekty, vyrábí se v jednom z nich. Objekty jsou podle Frejlicha zabezpečeny podle zákona, plně oploceny dvoumetrovým plotem se dvěma řadami ostnatého drátu včetně kamerového perimetrického systému. Navíc jsou v objektu takzvaná seskoková čidla na stropech, pohybová čidla, kamerový systém uvnitř objektů či elektronické snímače v oknech nebo dveře, které zabezpečují proti vniknutí. Vnitřní prostory určené k výrobě jsou rozděleny tak, aby se v případě mimořádné události nepřenesla detonace do jiné místnosti, než se havárie stala.

Státní podnik VTÚ má podle Frejlicha asi 400 zaměstnanců ve třech odštěpných závodech, ve slavičínském je asi stovka zaměstnanců, z toho 20 na oddělení výroby a vývoje munice. Ve vrbětickém výrobním objektu pracuje 13 montážních dělníků, z toho dvě třetiny by měly pracovat na výrobě granátů.

Starostové okolních obcí již dříve uvedli, že o výrobě granátů ve vrbětickém areálu, ve kterém v roce 2014 vybouchly muniční sklady, nevěděli. Frejlich dnes uvedl, že s nimi již jednal, chystá se také jednání s hejtmanem Zlínského kraje a starostové se budou moci do výrobního objektu podívat. "Máme v plánu je co půl roku informovat, aby byli ubezpečeni, že se zde neděje nic nad rámec toho, co nám bylo schváleno," uvedl Frejlich.

Podle Frejlicha je situace zcela jiná než před lety, zpracován je krizový plán a hasiči vědí, kde se v areálu objekty nachází, jaké k nim vedou cesty, jaké je výroba a počty zaměstnanců. Vznikl hasební a zásahový plán areálu, který je uložen na oddělení krizového řízení kraje. Pokud by ve výrobním objektu nastala mimořádná událost, dosah by byl asi 170 metrů. Budova se nachází uvnitř areálu, podle Frejlicha se tak nemůže stát, že by byly ohroženy okolní obce.