Ve Voticích skončila oprava čističky, její kapacita se téměř zdvojnásobí

Votice (Benešovsko) - Ve Voticích na Benešovsku skončila oprava čistírny odpadních vod. Zařízení je nyní ve zkušebním provozu. Kapacita čistírny se podle města po úpravách může téměř zdvojnásobit. Práce začaly předloni na podzim a stály 96 milionů korun. Město na projekt získalo dotace z evropských i národních zdrojů, řekl dnes ČTK Jan Vachtl z městského úřadu.

Přestavba čistírny je pro Votice důležitá, protože současné zařízení přestávalo stačit. Ve městě žije kolem 4500 lidí. Kapacita čističky dosud vystačila pro 5500 obyvatel a po přestavbě to může být až 9950. Ke kanalizaci mají být do budoucna připojeny i místní části Beztahov a Amerika. Ve městě navíc vznikají nové stavby a zájem o připojení mají také místní továrny.

Podle radnice již byla dosavadní čistička na hraně také po technologické stránce. Technologie byla čtvrtstoletí stará a měla svá nejlepší léta za sebou. "Bez intenzifikace čistírny odpadních vod by se ve Voticích zastavila veškerá výstavba. Díky úspěšně realizovanému navýšení kapacity se městu Votice otevřela cesta k rozšíření i modernizaci bytové zástavby, ale i objektů sloužících k výrobě a komerci. V neposlední řadě můžeme bez problémů připojit na kanalizaci další místní části," uvedl starosta Jiří Slavík (TOP 09).

Původně měly být práce hotové do konce loňského roku. Stavební firma to ale přehodnotila. Město chtělo znát reálný termín, aby se nedostalo do problémů kvůli dotačním podmínkám. Termín se proto nakonec posunul.