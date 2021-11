Ve Volyni vyrobili kopii středověké pece, poprvé dnes pálili

Volyně (Strakonicko) - Ve volné kopii středověké cihlářské pece pálili dnes poprvé lidé z volyňského muzea repliky dlaždic. Jsou určené pro kapli sv. Petra a Pavla v Zechovicích na Strakonicku. Do pece dali asi 1200 dlaždic. Byl to experimentální výpal, následovat budou další. Vyrobit lze chybějící dlaždice či střešní krytinu pro různé památky, řekl ČTK ředitel městského muzea Karel Skalický.

Cihlářskému řemeslu z regionu se muzejníci věnují dlouhodobě, sbírají i cihlářské výrobky. Díky výpalům v kopii středověké pece hodlají své aktivity obohatit. "Trošku chceme přijít na kloub i různým technikám, fintám a drobnostem, na které se zapomnělo. Výsledek výpalů by měl být ryze praktický: budeme schopni pomoci některým památkovým objektům, kde bude třeba vyrobit několik římsovek, dlaždic, prejzů na střechu, prostě výroba cihlářského zboží v nízkém nákladu. Jsme široko daleko jediní, kteří něco takového mají. Může to přinést i peníze navíc, které nejsou," řekl ředitel.

Velkou cihlářskou komorovou pec se dvěma zaklenutými topnými kanály začali stavět předloni. Postavili i menší pomocnou pec. Jako předloha posloužil nález z klášterního areálu v Milevsku, datovaný do 13. století. Již dříve volyňští postavili keramickou pec, podle nálezu z Nitry ze středohradištního období (800 - 950 našeho letopočtu). Udělali v ní asi 20 výpalů replik středověkých keramických nádob a kachlů.

Do velké pece dnes při prvním experimentálním výpalu vložili asi 1200 dlaždic. "Je naložená střídmě," glosoval ředitel. Šlo o první výpal v peci, další budou následovat. Topit v ní začali ráno, na nejteplejším místě bylo večer 900 stupňů. Dlaždice jsou pro kapli v Zechovicích, postavenou v polovině 19. století, tedy za selského baroka.

"Sami to trochu objevujeme. Středověká pec není moc dobrá, co se týče ekonomiky výpalu, novodobé byly daleko lepší. Nemá třeba klenbu, která by tam držela teplo. Je to v podstatě polomilíř, podle toho, jak se pec naloží, jde plamen," řekl ČTK muzejní restaurátor keramiky Jaroslav Marek.

Živá venkovní expozice představuje výrobu cihlářského a hrnčířského zboží, od těžení a zpracování hlíny přes tváření výrobků ve formě až po výpal. "Chceme se dlouhodobě věnovat experimentální archeologii, počítáme s pecí na pálení vápna, na kolomaz. Chceme si osvojit stará tradiční řemesla," řekl Skalický.

Cihlářská výroba byla ve Volyni na vrcholu v 19. století a první půli 20. století, kdy bývala cihelna téměř v každé vesnici. V regionu se pálilo už za renesance. "Ale nesmíme si to představovat jako velké cihelny 19. století," řekl ředitel, který pochází z cihlářské rodiny. Marek, jenž u pece pracoval jako dřevopalič, je keramik; do týmu patří i muzejní archeolog.

Městské muzeum se stará o desítky tisíc předmětů. Díky rodině malíře Aloise Boháče má velkou uměleckou sbírku, dále textil i písemnosti.