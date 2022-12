Ve volebním modelu pro ČT má Nerudová 27 %, Babiš a Pavel shodně 26,5 %

Praha - Podpora prezidentských kandidátů ekonomky Danuše Nerudové, bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a generála Petra Pavla se vyrovnává. Podle volebního modelu společností Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi (ČT) by nyní v prvním kole voleb vyhrála Nerudová s podporou 27 procent voličů, Babiš a Pavel by získali shodně 26,5 procenta hlasů. Jiná je situace u takzvaného volebního potenciálu, což je podíl všech lidí, kteří volbu daného kandidáta zvažují. Z tohoto pohledu má Nerudová 39 procent, Pavel 37,5 procenta a Babiš 32,5 procenta.

Danuše Nerudová si oproti listopadovému volebnímu modelu polepšila o 3,5 procentního bodu, Andrej Babiš si o půl procentního bodu pohoršil a podpora Petra Pavla zůstala na stejné úrovni. Z dalších kandidátů by v prosinci následovali s podporou šesti procent Pavel Fischer a se čtyřmi procenty Marek Hilšer. Jaroslav Bašta by získal 3,5 procenta a Josef Středula tři procenta. Kandidátů je devět, další by nepřekonali hranici dvou procent, uvedla ČT.

Průzkum se uskutečnil od 5. do 14 prosince a účastnilo se ho 1243 respondentů. Možná statistická chyba se pohybuje od půl procentního bodu do 2,8 procentního bodu.

Podle volebního modelu agentury STEM, který dnes zveřejnila televize CNN Prima News, by v prvním kole získal Babiš 30,1 procenta hlasů. Druhá by byla Nerudová s 26,5 procenta a třetí Pavel s 23 procenty. Agentura Median přisuzuje vítězství Nerudové, podle jejího modelu zveřejněného 9. prosince by získala 28 procent hlasů, druhý byl Babiš s 26,5 procenta a třetí Pavel s 23,5 procenta.