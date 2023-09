Ve volební kampani pokračuje konflikt mezi Matovičem a Sulíkem

Bratislava - Šéf slovenské liberální strany Svoboda a Solidarita (SaS) je hochštapler a diletant, řekl dnes před novináři předseda nejsilnějšího parlamentního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič, který někdejšího ministra hospodářství Sulíka také nařkl ze sabotování zahraničních investic na Slovensku. Sulík v neděli, po jiných výpadech od Matoviče, označil šéfa hnutí OLaNO za pacienta psychiatrie, který patří do ústavu. Spory obou politiků, kvůli kterým Matovič v minulosti nejprve skončil ve funkci premiéra a pak i jako ministr financí, zesílily v nynější kampani před předčasnými parlamentními volbami. Ty budou na Slovensku v sobotu. Podle listu Denník N z konfliktu obou politiků se může těšit šéf nejpopulárnější strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico.

Matovič označil Sulíka také za samozvaného odborníka a psychopata. "Povyšoval své názory nad veřejný zájem a jednal vždy tak, jak to vyhovovalo jemu a nikoliv Slovensku," řekl Matovič. Tvrdil, že ministerstvo hospodářství pod Sulíkovým vedením například nepředložilo nabídku na získání obří investice čínské firmy Contemporary Amperex Technology (CATL) do výstavby závodu na výrobu baterií pro elektromobily, kterou nakonec získalo Maďarsko.

Ke kritice Sulíka využil Matovič také informace z uzavřených jednání politiků. Tvrdil například, že SaS odmítla předběžnou dohodu s americkými ocelárnami U.S Steel, aby Slovensko koupilo většinový podíl ve slovenské divizi tohoto koncernu. SaS nejnovější výroky Matoviče zatím nekomentovala.

SaS ani OLaNO nemají podle sondáží jistotu, že se po volbách udrží ve sněmovně. Matovič se před novináři netajil tím, že jeho cílem je, aby SaS už neměla zastoupení v parlamentu. Dřívější spory mezi oběma politiky vyústily v rozpad původní čtyřčlenné koalice, k vypsání předčasných voleb a v polovině letošního května k nástupu úřednické vlády.

Matovič během svého působení v politice získal pověst sólového hráče, který neváhá využít jakékoliv prostředky při kritice těch, kdo nesouhlasí s jeho nápady a názory. O uplynulém víkendu Matovič nařkl Sulíka, že při rozhodování bývalé vlády jednal na pokyn finančníka a spoluzakladatele finanční skupiny Penta Jaroslava Haščáka. Sulík pak v reakci Matovičovi vzkázal, že je pomstychtivý a podlý lhář a manipulátor, jakož i psychicky nemocný člověk, který potřebuje odbornou pomoc.

Ve stávající kampani Matovič už nešetřil svou kritikou ani neparlamentní hnutí Progresivní Slovensko, které je druhou nejpopulárnější stranou. V roce 2020 OLaNO parlamentní volby vyhrálo se ziskem 25 procent hlasů, když se v kampani vymezovalo vůči Směru-SD.

"Matovič se těší, jak se pomstil Sulíkovi. My ostatní můžeme říct, že se výrazně zmenšila naděje na vládu bez Fica. Matovič a Sulík to dokázali," napsal v komentáři list Denník N. Podle něj je už dávno známé, že Matovič je mstychtivý, zákeřný a destruktivní. Deník kritizoval také Sulíka, a to kromě jiného v souvislosti s jeho možnou komunikací s Haščákem, kterou Sulík nepopřel.