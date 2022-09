Ve volbách získaly SPD a ANO, totálně propadla levice, uvedl Zeman

Lány (Kladensko) - Podle zisku nových mandátů v zastupitelstvech obcí získaly v pátečních a sobotních volbách SPD a ANO. Málo tratili občanští demokraté a lidovci a KDU-ČSL, středně Piráti, silně STAN, zhodnotil prezident Miloš Zeman výsledky hlasování v dnešním pořadu CNN Prima News Partie. Levice ve volbách podle Zemana totálně propadla. Ztrát sociálních demokratů prezident lituje, komunistů nikoliv, protože se podle něj stále nevyrovnali se svou minulostí. Při hodnocení vycházel prezident z porovnání počtu mandátů získaných jednotlivými stranami ve volbách roku 2018 a o tomto víkendu.

Podle Zemana platí, že v komunálních volbách Češi vyvažují mezi vládními stranami a opozicí. "Vláda ne zcela zvládla energetickou krizi, inflaci. Myslím si, že to jí samozřejmě škodí, uvedl.

"Je mi líto sociální demokracie, která ještě v minulých komunálních volbách získala celkem pět procent hlasů a teď jedno procento," uvedl prezident s tím, že se rád chlubí, že byl předsedou ČSSD v době, kdy se dostala ze sedmi na 32 procent. "Je to velká strana, krásná, ale má naprosto neschopné vedení, protože úspěch každé politické strany se měří schopností vedoucích představitelů," konstatoval.

V Praze by prezident jako nejstabilnější koalici pro magistrát viděl spolupráci ODS a hnutí ANO. "Nicméně vím, že je celá řada předsudků," konstatoval Zeman s tím, že například sociální demokraté se za jeho vedení dohodli s ODS na takzvané opoziční smlouvě. "Ale to vyžaduje určitý nadhled, určitou velkorysost", dodal. Vítězná koalice Spolu pro Prahu v čele s Bohuslavem Svobodou (ODS) ale chce jednat o koalici obdobné té, která řídí stát, tedy o koalici Spolu s Piráty a STAN.

Zeman sdělí Fialovi své výhrady k ministrům, naléhat na výměnu ale nebude

Prezident Miloš Zeman nebude naléhat na premiéra Petra Fialu (ODS), aby ve vládě vyměnil některé ministry, které nedávno kritizoval v rozhovoru pro Mladou frontu DNES. Bude s ním o tom ale mluvit, sejde se s ním za několik dní.

Hlava státu v uvedeném rozhovoru uvedla, že by v kabinetu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN vyměnil ministry zahraničí Jana Lipavského (Piráti), financí Zbyňka Stanjuru (ODS), průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), vnitra Víta Rakušana (STAN), ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL) a pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou (TOP 09).

"V některých případech to udělat nemůžu, například v případě pana Rakušana, protože jeho vláda by se stala menšinovou, ale budu s ním o tom mluvit a svůj názor mu ještě dále zdůvodním," řekl Zeman. "Nebudu naléhat, protože toto je věc premiéra. On se může chlubit tím, jaké má dobré ministry. Když se bude chlubit těmito ministry, tak nevím, jestli chvála bude úplně oprávněná," dodal prezident.

Hubáčková má plnou podporu předsedy KDU-ČSL a vicepremiéra Mariana Jurečky, řekl dnes v CNN Prima News. Vláda podle něj musela řešit tři velké krize, s čímž se vypořádala poměrně dobře. Uznal ale, že kabinet musí zlepšit svoji práci a komunikaci, více naslouchat lidem a více jim vysvětlovat své kroky a plány.

U Lipavského Zemanovi vadí, že má podle něj nižší vzdělání, než je obvyklé u řadových velvyslanců, u Stanjury pak absence ekonomického vzdělání. Síkela je podle prezidenta bankéř, který se nikdy nezabýval průmyslem ani energetikou. U Hubáčkové kritizuje, že "adoruje" Zelenou dohodu pro Evropu včetně zákazu automobilů se spalovacími motory. Langšádlová je podle něj neviditelnou funkcionářkou TOP 09.

Rakušan podle hlavy státu zvládnul migrační krizi v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky. To, že není dobrý politik, podle Zemana ale ukazuje případ již bývalého ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka, kterého Rakušan do úřadu navrhl i přes jeho kontakty s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr.

Šéfovi české diplomacie Lipavskému u prezidenta nepřilepšilo ani vystoupení v Radě bezpečnosti OSN, kde měl tento týden projev jako první Čech po téměř 30 letech. "Vystoupení ať už v Radě bezpečnosti nebo na Valném shromáždění samo o sobě není úspěchem," řekl s tím, že úspěchem by byl projev, který by zaujal tak, že by se o něm psalo v titulcích novin.

Pochválil naopak premiéra Fialu nebo ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). "Koneckonců berte ty, které jsem nejmenoval kriticky, jako ty, které jsem implicitně pochválil," dodal Zeman.

Zeman na jednání prezidentů V4 do Bratislavy poletí vrtulníkem kvůli zdraví Prezident Miloš Zeman poletí na jednání prezidentů visegrádské čtyřky do Bratislavy vrtulníkem, letadlem nemůže kvůli vyživovací sondě. Setkání se uskuteční 11. října. Zeman uvedl, že sondu zavedenou před rokem by mu lékaři měli vyndat koncem roku. Zdravotně se prezident podle svých slov cítí lépe než uplynulých měsících, do letadla ale nemůže kvůli výškám, ve kterých se létá. Prezidenti a prezidentky Česka, Slovenska, Polska a Maďarska budou v Bratislavě jednat o válce na Ukrajině nebo energetické krizi. Schůzku hlav států pořádá Slovensko v rámci svého předsednictví zemím Visegrádu. Jejich setkání se koná jednou ročně vždy na podzim. Příští rok se uskuteční v České republice, která od Slovenska převezme předsednictví V4. Zeman musel své zahraniční cesty omezit kvůli zdravotnímu stavu. Po loňském pobytu v nemocnici řekl, že mu lékaři zakázali dlouhé lety. Dnes uvedl, že pokud mu při plánovaném zákroku lékaři sondu "jako válečný dárek" vyndají, možná že si někdy i zalétá. Prezident byl loni na podzim v nemocnici 48 dní. Panovaly tehdy pochybnosti o tom, jestli je schopen plnit své pracovní povinnosti. Zeman připustil, že by se opět nemusela konat recepce po předávání vyznamenání Prezident připustil, že by se letos opět nemusela konat slavnostní recepce po předávání vyznamenání. Zdůvodnil to úsporami. "Energetická krize zuří, takže spíše ne než ano," řekl Zeman k pořádání recepce. Prezident Miloš Zeman v březnu na Pražském hradě předal státní vyznamenání za loňský a předloňský rok. Předchozí termíny musely být zrušeny kvůli pandemii koronaviru a onemocnění prezidenta. Následná slavnostní recepce ve Španělském sále byla zrušena. Už dříve prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že v rámci úspor Správa Pražského hradu o dvě hodiny zkrátí venkovní nasvícení této památky. Bude to jedno z úsporných opatření, při kterém chce Kancelář prezidenta republiky ušetřit za energie během zimního období přes sedm milionů korun. Sníží se také teploty v kancelářích nebo se odstaví část skleníků. "To osvětlení Pražského hradu je samozřejmě krásné, ale nedovedete si představit, co to stojí peněz," poznamenal dnes Zeman.