Bratislava - Právnička Zuzana Čaputová je podle slovenských médií již jasnou postupující do druhého kola prezidentských voleb. Po sečtení hlasů odevzdaných ve třech čtvrtinách okrsků favoritka volebního klání Čaputová vede se ziskem 39,5 procenta, na druhém místě je místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič s 18,8 procenta. Volební účast dosáhla 46,04 procenta. Informoval o tom deník SME s odvoláním na volební komisi.

Třetí místo zatím drží soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin s 14,6 procenta a čtvrté s 10,7 procenta šéf krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba. Na páté příčce je bývalý předseda parlamentu František Mikloško s 5,6 procenta a na šesté šéf vládní strany Most-Híd Béla Bugár s 3,6 procenta hlasů.

"Zatím k těm číslům přistupuji s pokorou a optimismem," komentovala první zprávy volební komise Čaputová, podle níž výsledky odrážejí volání lidí po změně. Své vítězství již po prvním kole voleb nepředpokládá.

Pro druhé kolo doufá, že se jejím protikandidátem stane Šefčovič. "Bylo by lepší, kdyby to byl kandidát, který nepředstavuje extrémní názory. Tedy pan Šefčovič," uvedla Čaputová.

Tomu také nasvědčují dosavadní výsledky, podle nichž Šefčovič poráží Harabina čtyřprocentním rozdílem. "Chci být prezidentem všech," prohlásil Šefčovič.

Soudce Harabin vypadal podle deníku SME lehce překvapený, když se dozvěděl, že si připisuje pouhých 14 procent hlasů. Prohru si ale ani po sečtení poloviny odevzdaných hlasů nepřipouštěl. Vyjádřil přitom přesvědčení, že ho podpoří hlavně východní Slovensko a okolí Nitry.

Pokud by hlasování skončilo podle stávajících výsledků, rozhodlo by o příštím prezidentovi Slovenska až druhé kolo voleb 30. března. Do něj postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z prvního hlasování.