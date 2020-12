Ve Vodňanech sloužili mši kolem ohně, roráty kvůli viru nezpívali

Vodňany (Strakonicko) - Okolo ohně v parkánech vodňanské fary se ráno sešly desítky lidí. Farář Josef Prokeš sloužil mši. Jen roráty, liturgické adventní zpěvy, se nezpívaly, protože vláda zakázala kvůli viru veřejné zpívání. Kněz při covidové pandemii natáčí úvody k domácím modlitbám, nově i komentáře k papežské encyklice Fratelli tutti. Videa sleduje 1000 lidí. V kostele narození Panny Marie rozmístil Prokeš betlémské postavy, ke každé přidal otázky k zamýšlení.

"Křesťanství by mělo reagovat na věci, které se dějí. I roráty byly vymyšlené, aby lidem pomohly dobře prožít advent. Proto světlo, ráno, zpěvy. Když se nesmí zpívat a advent je jiný, tak se snažíme vzít ten rorátní styl. I dnes tam byli lidé, kteří normálně do kostela nepřijdou," řekl ČTK Prokeš. Oheň má rád. Vnímá ho jako velikonoční symbol Ježíšova zmrtvýchvstání. "Narodil se, aby prozářil naši smrt," řekl.

V Blanici pořádá každou třetí středu v měsíci modlitbu mužů. V malém románském kostele z roku 1170, kde není elektřina. Svítí se svíčkami. "To plápolající živé světlo je archetypální, věci potom prožíváme jinak. Jan Křtitel křtil ponořením, lidé museli řeku cítit na těle. To je také cesta, jak v našem světě, který je plný technologie a všechno máme v telefonu, něco zažít, viděl plápolající oheň, slyšet ty jiskry," popsal kněz, který dříve působil jako spirituál Biskupského gymnázia v Českých Budějovicích.

Míní, že advent i Vánoce mohou být letos bližší těm původním. Jejich jádrem je pro něho "prostá boží přítomnost. Bůh přebývá v našem úsměvu, slově, podání ruky, ve věcech, které jsme možná přehlíželi. Marie si jistě nepředstavovala, že bude Ježíše přivádět na svět ve stáji, v krizi. První Vánoce byly v nevlídnu, tím to ke mně hodně mluví. My jsme z toho udělali rodinný svátek, idylku, to teď v mnoha věcech padá a paradoxně to nemusí jádro Vánoc zničit," řekl kněz, který působí ve Vodňanech čtyři roky.

Při adventu rozmístil po kostele malé betlémské figurky. Každou vzal do ruky, meditoval o ní a napsal k ní otázky. "Třeba ponocný měří čas, tak jak je to s mým časem v karanténě," řekl Prokeš, skaut s přezdívkou Křik.

Letos kvůli pandemii natáčí úvody k domácím modlitbám, nyní i komentáře k papežské encyklice Fratelli tutti. Podle něj provokativní text, který čeká na překlad do češtiny, u nás zapadl, ale bude přelomový. Míří na mezilidské vztahy. "Je hezké, když babička na vesnici říká, že se těší, až vyjde česky, protože sleduje naše videa," řekl Prokeš.

Na Štědrý den odslouží půlnoční v jedné z vesnic, ve Vodňanech i jinde nechá otevřené kostely, aby mohli lidé pobýt u jesliček. "V pandemii řešíme zdravotnictví, ekonomiku a absolutně nemluvíme o nás, o duchovním rozměru, to není normální," řekl kněz, pod nějž spadá šest kostelů.

"Čínské přísloví říká, že až když je úplná tma, jsou vidět hvězdy. Nám zhasla mnohá světla, která jsme si sami vyrobili. Až v temnotě, kdy mnoho věcí mít nemůžeme, mnoho lidí nevěří vládě, nemáme důvěru mezi sebou, můžeme poznat, že existuje hlubší světlo, které můžu poznat, až když selžou moje svítilny. To světlo je v nás, je nám darované."