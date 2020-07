Ve Vlčnově má covid 20 lidí, ve Větrném Jeníkově končí opatření

Vlčnov/Jihlava - Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku přibylo lidí, u nichž testy potvrdily nákazu covidem-19. V obci ho má 20 lidí, řekl dnes ČTK zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Je to o 12 lidí více než v neděli ráno, kdy hygienici evidovali ve Vlčnově osm nakažených.

Od soboty musejí lidé v obci s 3000 obyvateli povinně nosit ochranu úst a nosu ve veřejných vnitřních prostorách. Hromadné akce se mohou konat maximálně s 500 účastníky, je nutné při nich dodržovat rozestupy. Lidé, kteří byli v rizikovém kontaktu s některým z nemocných, jsou v karanténě. "K dnešními dni je v této souvislosti v karanténě přes 100 osob," uvedla dnes odpoledne Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

Pokračuje vyhledávání a testování lidí, kteří byli v epidemiologicky významném kontaktu s některým z nemocných. Odkud se onemocnění do Vlčnova rozšířilo, se hygienikům zatím nepodařilo určit. "Zdrojem nákazy mohla být i asymptomatická osoba. Zde jednoznačně nelze zdroj nákazy přesně specifikovat," řekla Ševčíková.

Podle vlčnovského starosty Jiřího Matušíka (nestr. za ODS) obyvatelé nařízení hygieniků dodržují. "Lidé v obci jsou naprosto perfektní. Každý ví, že se tady něco děje a že je třeba se podřídit. Roušky všichni nosí," řekl dnes ČTK starosta. Od neděle je i on v karanténě. Testy prokázaly covid-19 u jeho syna. "Seděl u stolu v restauraci, kde se to zkrátka objevilo. Jak se říká, byl v nesprávný okamžik na nesprávném místě. Nedá se nic dělat. Takže já jsem teď také v karanténě. Zítra (v úterý) jdu na kontrolní stěry," řekl starosta. Průběh nemoci je podle jeho informací u většiny nakažených v obci bezpříznakový, případně velmi mírný.

Podle hejtmana Čunka se minulý týden nakazilo osm lidí z obce v jednom prostoru, každý z nich je ale z jiné rodiny. "Oni i jejich rodiny jsou teď v karanténě. Počítáme, že nakažených bude v součtu nejméně 30 lidí, ale žádná hrůza to není. Jsou to rodinní příslušníci, je to šíření, se kterým počítáme, protože se mezi sebou nedokážou úplně izolovat," řekl ČTK Čunek.

Mimořádná opatření přijali hygienici ve Vlčnově kvůli nárůstu počtu nakažených a k zamezení dalšího šíření onemocnění. Opatření platí v katastru obce do odvolání. Lidé by měli roušky nosit také venku, a to v případě, že nelze dodržet rozestup 1,5 metru. Součástí nařízení je zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb. Hygienici vyzvali majitele obchodů, zdravotních a sociálních zařízení a dalších přístupných vnitřních prostor, aby je průběžně dezinfikovali.

Podle údajů hygieniků k dnešním 13:00 se ve Zlínském kraji od začátku epidemie nakazilo novým typem koronaviru 439 lidí. Nejvíce případů nákazy zaznamenali doposud na Uherskohradišťsku, a to 183. Na Zlínsku jich evidují 146, na Vsetínsku 67 a na Kroměřížsku 43. Z nemoci covid-19 se v kraji dosud vyléčilo 366 lidí, tři lidé s ní zemřeli. V kraji je tedy nyní nemoc potvrzena u 70 lidí, přičemž 41 z nich je z Uherskohradišťska.

Skončila opatření zavedená kvůli covidu-19 ve Větrném Jeníkově

Hygienici zrušili k dnešním 15:00 mimořádná opatření zavedená ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku kvůli vysokému počtu nemocných s covidem-19. Vyplývá to z informací na webu krajské hygienické stanice. Opatření platila necelé dva týdny. V obci se v červenci prokázalo 20 nemocných, řekla ČTK starostka obce Martina Lisová.

Jak dnes řekla ČTK Alena Dvořáková, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, situace ve Větrném Jeníkově se uklidnila. "Někteří lidé jsou ještě doma v karanténě, někteří půjdou na druhé testy a některým končí karanténa a nemoc a dostávají se do života," řekla starostka Lisová.

Zatímco dřív bylo nutné uzdravení prokázat dvěma negativními testy, nyní se za vyléčené berou lidé bez příznaků po čtrnáctidenní izolaci. Opakovaně se testují jen lidé s příznaky. "Na rozsáhlých studiích se zjistilo, že asi osmý den od prvních příznaků už lidé nebývají pozitivní, pokud dál nemají žádné příznaky," řekla Dvořáková.

První případ koronavirové nákazy prokázaly ve Větrném Jeníkově testy 3. července. Příznaky pociťovali i další lidé. Hygienici dohledali desítky kontaktů každého z nakažených. Nemocné potvrdili i mimo obec. Zatím poslední nemocný spojený s Větrným Jeníkovem měl pozitivní test v neděli.

Opatření zaváděla v obci asi s 650 obyvateli povinnost nosit roušky i venku, omezila provoz obecního úřadu, pošty, knihovny, muzea, restaurací. Platila od 8. července. Od 10. července měly děti z obce zakázané pobyty na letních pobytových táborech, na příměstské nesměly už od 8. července. Také opatření o táborech dnes hygienici zrušili. "Na daném území již nepanuje zhoršená epidemiologická situace, lze konstatovat. že cílů sledovaných předmětným nařízením bylo dosaženo," uvedli hygienici v odůvodnění dnešního nařízení. Podle starostky se omezení nejvíc dotkla podnikatelů. "Ze dne na den museli přestat fungovat. Samozřejmě se to dotklo velmi i zaměstnanců, kteří jezdili mimo Jeníkov, což bylo poměrně nepříjemné, protože nás nikde nechtěli," řekla starostka.

I po zrušení opatření platných přímo pro Větrný Jeníkov, bude v obci platit omezení vyplývající z opatření vydaných pro celý okres Jihlava. Bude to zejména povinnost nosit roušky v obchodech.

Na Vysočině se od začátku koronavirové pandemie nakazilo 244 lidí, na Jihlavsku jich je 53. Hygienici se zabývají i výskytem nemoci v jihlavské společnosti Bosch Diesel, kde onemocněli tři lidé. "Tito zaměstnanci jsou aktuálně v karanténě, jejich zdravotní stav je dobrý. Do karantény byli z rozhodnutí zaměstnavatele preventivně odesláni i kolegové, kteří s těmito pracovníky přišli do bezprostředního kontaktu. Další kroky jsou koordinovány společně s Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina v Jihlavě. Dopady na výrobu tato skutečnost neměla," řekl ČTK mluvčí společnosti Pavel Roman.