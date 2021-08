Ve vládním letadle jsme měli smůlu, nebyla to ničí chyba, řekl Prskavec

Praha - Olympijský vítěz ve vodním slalomu z Tokia Jiří Prskavec se v rozhovoru pro Rádio Impuls zastal představitelů Českého olympijského výboru, kritizovaných za nedostatečná opatření při zajištění charterového letu do dějiště her. Čtyři sportovci a další dva členové výpravy z něj byli pozitivně testováni na covid-19, řada dalších olympioniků musela následně do karantény a zkomplikoval se jim start na hrách.

"Stal se omyl, ten pozitivní člověk za to nemohl, nevěděl o tom. Je to úděl této doby. Ve vládním letadle jsme měli smůlu. Mohlo by se to stát při jakémkoliv jiném letu,“ uvedl Prskavec s tím, že Češi byli v olympijské vesnici zodpovědnější než jiní sportovci. "Když člověk letí třináct hodin letadlem, tak musí jíst a pít. Nevnímám to jako chybu vedení nebo někoho jiného," podotkl osmadvacetiletý kajakář.

Prskavec odletěl do Tokia společně s dalšími vodními slalomáři s předstihem, aby se dostatečně aklimatizoval a připravil na olympijský závod. V dějišti her se snažil být maximálně obezřetný a před svým startem byl v kontaktu jen s vodáky. Na hrozbu možné nákazy si dával velký pozor.

"Vnímal jsem to hodně. Normálně bych chtěl být před závodem v komunitě, ale bál jsem se toho a chtěl jsem za každou cenu závodit. Proto jsem tak trochu dobrovolně zůstával v izolaci a nechodil jsem nikam kromě tréninku a do jídelny. V tomto ohledu to bylo (oproti Riu) úplně jiné," přiznal bronzový medailista z předešlé olympiády v Brazílii. "Na druhou stranu po závodě jsme měli možnost to spolu oslavit a užil jsem si týmu," dodal Prskavec.