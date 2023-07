Ve Vilniusu začal summit NATO o Ukrajině, vstupu Švédska i výdajích

Vilnius - Ve Vilniusu dnes začala jednání Severoatlantické aliance na nejvyšší úrovni. Prezidenti a premiéři budou hovořit o pomoci Ukrajině, vstupu Švédska do NATO i růstu výdajů na obranu. Jednání zahájil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, jemuž zasedl po pravici americký prezident Joe Biden. Druhým řečníkem byl prezident hostitelské Litvy Gitanas Nauséda. Českou republiku na dvoudenním jednání na nejvyšší úrovni zastupuje prezident Petr Pavel.

Stoltenberg v úvodním projevu přivítal finského prezidenta Sauliho Niinistöa, který se summitu poprvé účastní jako představitel členské země. Finsko vstoupilo do aliance v dubnu, o členství začalo usilovat po začátku ruské invaze na Ukrajinu z loňského února.

Ze stejného důvodu o členství v NATO stojí i Švédsko, jehož vstup je možný po pondělním ústupku Turecka a oznámení Maďarska, že ratifikace vstupu je jen technickou otázkou. Švédského premiéra Ulfa Kristerssona Stoltenberg rovněž jmenovitě přivítal a vyjádřil pevné přesvědčení, že příště již bude Švédsko členem NATO.

"Litva je země, kde nikdy nebyla svoboda brána jako samozřejmost," uvedl Nauséda s odkazem na historii pobaltské země v područí Sovětského svazu. Prezident rovněž vyzdvihl potřebu jednoty, kolektivní obrany a solidarity a zdůraznil, že spojenci jsou v jeho zemi vždy vítáni.

Před začátkem jednání se premiéři a prezidenti společně vyfotili. Večer bude summit pokračovat společnou večeří, jíž se zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na okraj summitu je naplánováno i několik bilaterálních jednání. Francie a Německo už během dneška oznámily své záměry poslat další zbraně Ukrajině, významným tématem bude i tlak na růst obranných rozpočtů členských zemí.

Macron: Francie poskytne Ukrajině dalekonosné rakety SCALP/Storm Shadow

Francie poskytne Ukrajině dalekonosné rakety s plochou dráhou letu SCALP, oznámil podle agentur AFP a Reuters na summitu Severoatlantické aliance ve Vilniusu prezident Emmanuel Macron. SCALP je francouzské označení pro rakety Storm Shadow s dosahem přes 250 kilometrů, které už ukrajinská armáda obdržela od Británie a používá je. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle Reuters avizovanou dodávku označil za chybu, která bude mít pro Ukrajinu následky.

"Rozhodli jsme se Ukrajině dodat nové rakety schopné hloubkových úderů. Dnes je myslím důležité Ukrajině vyslat zprávu o podpoře a jednotě NATO," řekl podle AFP Macron.

Střely Storm Shadow se obvykle odpalují ze vzduchu a díky technologii stealth jsou těžko zachytitelné radarem. Svým dosahem 250 kilometrů se takřka vyrovnají americkým taktickým balistickým střelbám ATACMS s dosahem 297 kilometrů, o než Ukrajina Spojené státy neúspěšně žádá.

Západní představitelé v minulosti uváděli, že k dodání zbraní schopných úderů daleko za frontovou linií se váže slib, že Ukrajina je nepoužije k útokům na ruské území. V červnu ukrajinská armáda podnikla raketový útok na most spojující Chersonskou oblast s Krymem a použila k tomu podle šéfa ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimira Salda právě střely Storm Shadow.

Moskva v rozporu s mezinárodním právem Krym anektovala v roce 2014 a nyní Ukrajinu odrazuje od použití dalekonosných střel HIMARS nebo Storm Shadow i pro útoky na Krym, podle ministra obrany Sergeje Šojgua by to znamenalo zapojení USA a Británie do konfliktu.

Německo přislíbilo Ukrajině tanky a munici za téměř 700 milionů eur

Německo dodá Ukrajině další zbraně, munici a vojenské vybavení za téměř 700 milionů eur (16,7 miliardy korun). V balíku bude 25 tanků Leopard nebo dvě odpalovací zařízení systému Patriot. Podle zahraničních agentur to dnes - v první den summitu Severoatlantické aliance ve Vilniusu - oznámilo německé ministerstvo obrany. Berlín je sice zdrženlivý ke členství Ukrajiny v NATO, ale po Spojených státech je nejštědřejším přispěvatelem na ukrajinskou obranu proti ruské agresi, napsala agentura AFP.

Ukrajinské jednotky obdrží od bundeswehru 40 bojových vozidel pěchoty Marder, 25 tanků Leopard 1A5, pět vyprošťovacích tanků Bergepanzer 2 a také dvě odpalovací zařízení pro systémy protivzdušné obrany Patriot. V balíčku bude podle DPA také 20.000 kusů dělostřelecké munice, 5000 dýmovnic, průzkumné drony nebo zdravotnické potřeby, včetně vybavení pro polní nemocnice.

Německo na summitu ve Vilniusu zastupuje kancléř Olaf Scholz a ministr obrany Boris Pistorius, do litevské metropole přiletěli dnes ráno. Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková je ve Vilniusu už od pondělního večera, píše DPA.

Od začátku ruské invaze loni v únoru do konce letošního června Německo oficiálně schválilo dodávky zbraní pro Ukrajinu v hodnotě 3,9 miliardy eur (93 miliard korun). Naposledy německá vláda přislíbila Ukrajině velký balík zbraní v hodnotě 2,7 miliardy eur (64,4 miliardy korun) během květnové návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Německu.