Praha - Ve 1200 kilogramů mražených kuřecích stehen z Polska našli veterináři salmonelu. Zásilku objevili ve velkoobchodním skladu Petr Novotný - Gastroplus v Lounech. Veterináři nyní zjišťují, kam maso dále šlo, část zásilky byla distribuovaná do stravovacích služeb. ČTK to sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Kontaminovaného masa může být více, stejná šarže šla i do Královéhradeckého, Zlínského a Olomouckého kraje. Zboží vyrobila polská firma Inter-Natural 2000. Veterináři dohledali zbývající polské hovězí ze šarže s podezřením na salmonelózu. Nejvíc z něj přišlo do jídelny v Prachaticích, je snězené.

"Dnes už ve firmě nejsme, takže se k situaci nemůžeme vyjádřit. Podrobnosti poskytneme já, nebo majitel firmy v pátek," řekl ČTK obchodní ředitel lounské firmy Lukáš Vopršel.

České úřady se v poslední době zabývaly problémy s polským hovězím masem, kde se našla salmonelóza. Od čtvrtka kvůli němu platí mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích. Nyní se objevilo i drůbeží s choroboplodnými zárodky.

"Uvedených 1200 kilogramůkg kuřecího masa bylo součástí zásilky stejné komodity téhož původu o celkové hmotnosti 4800 kilogramů. Veškeré nedistribuované mražené drůbeží maso, celkem 3940 kg, bylo zajištěno a uskladněno odděleně a čeká se na laboratorní výsledky," dodal mluvčí. V drůbežím mase bývá salmonela častěji než v hovězím.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou.

Polsat: EK nařídila Česku skončit s kontrolami polského hovězího

Evropská komise nařídila Česku přestat do konce týdne s mimořádnými kontrolami polského hovězího, protože nejsou přiměřené riziku výskytu salmonely. Uvedla to na svém webu polská televize Polsat s odvoláním na vyjádření mluvčí EK.

"EK soudí, že postup českých úřadů vůči Polsku, spočívající v dodatečných kontrolách dováženého hovězího po objevení salmonely v jedné zásilce masa, nejsou přiměřené ohrožení a Česko musí přestat s takovými kontrolami," řekla Polsatu mluvčí EK Anca Paduraruová.

Uvedla také, že eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis napsal 25. února dopis českým úřadům, ve kterém žádal o ukončení dodatečných kontrol polského hovězího do konce tohoto týdne. Andriukaitis již minulý týden podle Polsatu varoval před "protekcionistickými sklony" některých států v případě problémů s kvalitou potravin.

"Žádná země nemůže žádat o další dodatečné kontroly, pokud nemá odpovídající odůvodnění, nesouvisející s protekcionismem. Nesmí se dovolit členským zemím používat protekcionistické nástroje. Odporuje to zásadám společné zemědělské politiky, společnému trhu, společnému systému kontroly a dalším společným požadavkům," citovala eurokomisaře polská stanice.

Připomněla, že Češi zavedli kontroly polského hovězího tento měsíc. Do unijního systému varování předali informace o odhalení bakterií salmonely v polském masu. Český ministr zemědělství Miroslav Toman 20. února odůvodňoval tyto kontroly výskytem bakterií salmonely v zásilce 700 kilogramech polského masa.

Mluvčí EK podle televize Polsat připustila, že unijní předpisy počítají s možností různých kroků členských států proti potravinám, která by mohla ohrozit zdraví, ale ty "musí být přiměřené" vůči zjištěnému riziku.

Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski v reakci na české rozhodnutí argumentoval, že Polsko má vynikající zemědělství, a proto "každá záminka je dobrá, aby nám to nandali", a obvinili z toho, že "máme odporné potraviny". Polská strana nařídila zkontrolovat firmu, která dodala zpochybněné maso do Česka, uzavřel Polsat.

Veterináři našli zbývající polské maso, lidé ho už snědli

Veterináři našli zbývající polské hovězí ze šarže podezřelé na salmonelózu. Největší část z něj, kolem 40 kilogramů, odebrala jídelna Pod branou v Prachaticích a je už snězené, sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Naprostou většinu masa ze zásilky o hmotnosti 1164 kilogramů nalezli veterináři už dříve. Nyní dohledali i více než 50 kilogramů masa, které bylo přidáno do jiných šarží a putovalo do Strakonic a do Klecan u Prahy, odkud bylo distribuováno dál.

Ze Strakonic ho šlo nejvíc do prachatické jídelny, dále pak do restaurace na Velkém náměstí v Písku, kterou provozuje firma Vells, do restaurace Loděnice v Lipnu nad Vltavou a do hotelu a restaurace Na Nové ve Volyni. Všechno maso bylo snězené, podle Vorlíčka nebyly hlášené zdravotní potíže.

Z Klecan šlo nejvíc masa do firmy Special Tours. Odebraly ho i Základní škola Obříství, restaurace U Klokoně v Praze, Malešický mikropivovar a Café Braun. Veterináři stačili zachytit necelých pět kilogramů v Malešicích, zbytek se snědl.

Veterináři už dříve informovali o tom, že nejvíc masa, 564 kilogramů, ze zásilky ze skladu firmy Alda Foods v okrese Praha-západ odešlo do Lomnice nad Lužnicí, prodalo se. Michal Kurtin v Kunovicích ve Zlínském kraji přijal zásilku 550 kilogramů masa, 178 kilogramů bylo ve firmě ve skladu pozastaveno. Dalších 372 kilogramů rozeslal do deseti podniků na Zlínsku a jižní Moravě.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v úterý oznámil, že Evropské komisi se nelíbí mimořádné kontroly, které ČR zavedla pro polské hovězí maso. Komise podle něj usiluje i o zrušení povinnosti nahlašovat dovozy masa 24 hodin předem. Pokud Polsko podnikne slibované kroky, je ministr připraven mimořádná opatření na konci března zrušit. Povinné kontroly dováženého hovězího masa z Polska platí od minulého týdne, před uvedením na trh se musí vyšetřit na salmonelu.

Polsko slíbilo, že upraví pravidla veterinárního dozoru. Jatka budou 24 hodin denně sledovat kamery a kontroly provozu již nebudou moci provádět soukromí veterináři.

Čeští veterináři v pondělí oznámili, že z Polska do Česka bylo dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího masa, které může být nakažené salmonelou. Maso pochází ze stejné šarže a místa jako už dříve dovezených 700 kilogramů masa, ve kterém testy odhalily tyto bakterie. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda se kolem 80 procent masa z nové zásilky snědlo.

Od chvíle, kdy vypukla aféra s polským hovězím, kdy se na jatkách v Mazovském vojvodství zabíjely nemocné krávy, odebrali veterináři přes 200 vzorků, jeden z nich byl pozitivní na salmonelu. Kvůli němu ČR zavedla mimořádná veterinární opatření, hovězí maso z Polska od minulého čtvrtka nesmí být uváděno na trh před kontrolou v akreditované laboratoři na bakterie salmonel.