Ve věznici Bělušice na Mostecku se setkali odsouzení otcové se svými dětmi

Bělušice (Mostecko) - V bělušické věznici na Mostecku se dnes poprvé uskutečnil projekt Den s dítětem, setkání odsouzených s jejich dětmi. Projekt pořádal spolek Mezinárodní vězeňské společenství. Od běžných návštěv se liší tím, že umožňuje rodinám trávit společně celý den, jehož součástí je i doprovodný program. Do projektu se zapojilo 12 otců, 12 doprovázejících osob a 23 dětí. ČTK to řekl ředitel věznice Ondřej Kroupa.

Fotogalerie

Rodiny se shledaly v okrasné zahradě, která se nachází u věznice."Dívali jsme se na trestnou činnost, na chování odsouzených. (Účastníci) patří mezi bezproblémové odsouzené, kteří mají zachovaný funkční rodinný stav," popsal podmínky účasti odsouzených mužů ředitel. Doplnil, že na zahradě se rodiny s vězni scházejí už řadu let, dnešek byl výjimečný tím, že šlo o organizovanou akci, dala by se připodobnit dětskému dnu.

Návštěvy fungují aktuálně v Bělušicích v omezeném režimu, rodiny s odsouzenými jsou odděleny plexisklem. Běžně mohou přijít za vězněm čtyři lidé, v omezeném režimu pouze dva. V době největšího rozmachu pandemie byly návštěvy zakázané úplně. "Naštěstí vězeňská služba zareagovala a byly nasazeny skype hovory," řekl Kroupa. Jedna návštěva za běžné situace je povolena jednou měsíčně a trvá tři hodiny.

Spolek se podle své ředitelky Gabriely Kabátové snaží o systémovou změnu návštěv a kvality rodinných setkání odsouzených. "Každé dítě potřebuje neztratit kontakt se svým rodičem. Během trestu se do tří let většina rodin rozpadá, protože okolnosti návštěv jsou složité. My chceme teď úplně jednoduchou formou rodinám dát ochutnávku budoucnosti, jak zase budou jednou moct žít," dodala ředitelka.

Tatínci měli stejná trička jako jejich děti, aby byla atmosféra uvolněnější. Kromě toho, že si mohli otcové se svými potomky popovídat, čekali na ně soutěže, malování na obličej či tvoření vlastních výrobků. Pro uvězněné otce byl dnešní den velkou motivací. "Máme tady spoustu věcí, co by nás měly motivovat, ale tohle člověka nakopne, dodá nám to energii," řekli dnes ČTK vězni Roman a Václav s tím, že přítomnost svých dětí si užívají. Byli rádi, že je mohou obejmout a hrát si s nimi jako na svobodě.

Věznice Bělušice je věznice s ostrahou. Její kapacita je 578 míst, vyplývá z informací na webu Vězeňské služby ČR. Ředitel doplnil, že je ve výkonu trestu i několik vězňů na doživotí. Loni na podzim v zařízení protestovali vězni kvůli nepodloženým informacím o nemoci covid-19, tou dobou byly návštěvy do zařízení zakázané. Policie navrhla obžalovat dva vězně ze vzpoury vězňů.