Ve věži Kalich v Litoměřicích je nová expozice, odkrývá tajemství stavby

Litoměřice - Ve vyhlídkové věži Kalich v Litoměřicích se dnes otevřela veřejnosti nová expozice, která odkrývá tajemství stavby. Věž, v níž se výstava s interaktivní prvky nachází, je součástí památkově chráněného Domu Pod Bání, kde sídlí radnice. Instalací expozice vrcholí rekonstrukce podkroví věže.

Přípravné práce na projektu obnovy dřevěných prvků a střešní krytiny jedné z dominant městské památkové rezervace, domu U Kalichu, začaly již v roce 2017. Město v souladu s historiky i památkáři zvolilo cestu řemeslně těžšího historického postupu obnovy této památky. Následně tvořená Expozice Kalich byla pojata moderně a zároveň s respektem a úctou k budově. Do prostoru bylo umístěno i několik ojedinělých exponátů objevených při renovaci.

Jak se během let měnil celý dům, zjišťoval Kamil Podroužek z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Při svém průzkumu narazil například na malovaná prkna nebo srubovou místnost. "Barák je z mého pohledu pro Litoměřice jednak typický a jednak zcela unikátní i v širší Evropě," řekl Podroužek. Záhadu představoval i tvar věže, kdy historici pracovali s několika variantami. "Máme představu, proč tam věžička je, dost se liší od toho, co jsme se dozvěděli od předků, kteří to spojovali s husitskou historií," uvedl Podroužek. Odpověď se návštěvníci podle něj dozvědí z informačních kiosků, kde je věž do detailu popsaná, vše je doplněné fotografiemi.

Výstavu pomáhal připravovat také historik Filip Hrbek, podle nějž bylo velmi těžké do malých prostorů podkroví věže vtěsnat všechny důležité informace. Kvůli tomu jsou ve věži umístěny informační kiosky, kde jsou podstatné informace uvedené. "Naším cílem bylo vytvořit výstavu, která se může měnit. Interaktivní forma nám to právě měnit umožňuje," uvedl Hrbek. Prostor tak dostaly například historické tesařské nástroje, ciferník původních hodin nebo původní kopule, která byla předlohou pro novou. Spolu s ní jsou k vidění i kopie až 200 let starých písemností.

Rekonstrukce vyšla na 12,6 milionu korun. Jen krytina střechy stála sedm milionů korun.

Severočeská galerie výtvarného dnes organizuje Muzejní noc, jejíž součástí je i nová expozice Kalich. Vstup do věže, muzea, dílny ručního papíru či do samotné galerie je dnes a v sobotu zdarma.