Ve většině regionů nejsou podle Vojtěcha žádné nové případy covidu-19

Praha - Ve většině regionů ČR nejsou podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) žádné nové případy nemoci covid-19. Problém není plošný, epidemie má lokální ohniska zejména v Moravskoslezském kraji a Praze, dále na Olomoucku a částečně ve Středočeském kraji. Podle odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) bude na konci června v ČR celkově asi 11.000 až 11.400 nakažených, růst nebude plošný, ale v ohniscích. V Praze půjde asi o 2550 nakažených. Ve středu přibylo v Česku 73 potvrzených případů koronaviru, denní přírůstek byl nejvyšší za uplynulých sedm dní.

Podle dat ÚZIS bylo za poslední týden více než pět nových případů jen ve 14 ze zhruba 400 regionů, na něž statistici pro potřeby sledování nákazy zemi rozdělili.

"Situace v ČR je konzistentní, nezhoršuje se. Nemáme plošný problém. Většina regionů je prakticky bez výskytů nemoci covid-19. Plošně nemáme problém, ale jsou lokální ohniska," řekl na tiskové konferenci ministr.

Postupné rušení omezení běžného života v Česku, která byla kvůli epidemii přijata, se podle ministra nijak negativně neprojevilo. Lidé by ale stále měli být obezřetní a neměli by podceňovat příznaky. "Bohužel, vidíme i případy lidí, kteří mají příznaky, ale jdou do práce nebo na svatbu. Stále platí to, že kdo na sobě pozoruje příznaky, má kontaktovat lékaře," uvedl. Příznakem nemoci je zejména suchý kašel, dušnost nebo zvýšená teplota, ale část nakažených lidí nemá příznaky žádné nebo velmi mírné.

Ministerstvo zdravotnictví se podle Vojtěcha připravuje také na druhou vlnu epidemie. Schváleno je například personální posílení krajských hygienických stanic, připravuje se systemizace.

Změnila se také strategie testování. Kvůli testování zejména v ohniscích nákazy se zvýšil podíl pozitivních testů vůči celkovému počtu testovaných. Lidé by se podle Vojtěcha také neměli bát chodit do nemocnic, které kvůli obavám pacientů zatím nemohly plně obnovit provoz.

Ve středu přibylo v ČR 73 nakažených, nejvíc od 3. června

Ve středu přibylo v Česku 73 potvrzených případů koronaviru, denní přírůstek byl nejvyšší za uplynulých sedm dní. Od začátku března se nákaza prokázala dohromady u 9826 lidí, z toho 7124 se už vyléčilo, což znamená skoro tři čtvrtiny. S nemocí covid-19 dosud zemřelo 328 nakažených. Aktuálně nemocných je 2374. Většina má mírný průběh nemoci, hospitalizováno je 111 infikovaných, v těžkém stavu je nyní 12 z nich. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví k 09:00.

V pondělí přibylo 69 nových případů, v úterý klesl přírůstek na 54, ve středu vzrostl na 73 pozitivních testů. Naposledy byl vyšší denní přírůstek 3. června, kdy laboratoře odhalily 74 případů. Poměr nakažených koronavirem k počtu testovaných ve středu činil téměř dvě procenta. Tento ukazatel se v poslední době pohyboval kolem jednoho procenta, výjimkou byla uplynulá neděle, kdy poměr přesáhl tři procenta. Laboratoře provedly ve středu 3698 testů, zatím nejmíň v tomto týdnu. V pracovní dny minulého týdne denní počty testů překračovaly s výjimkou pátku 5000, tento týden se drží výrazně pod touto hranicí. Zatím nejvíc testů bylo v Česku provedeno 5. května - 9382.

Nejvíc se nový typ koronaviru rozšířil v Praze, kde laboratoře zaznamenaly 2254 potvrzených případů covidu-19, 1414 lidí se z nemoci už vyléčilo. V Moravskoslezském kraji bylo dosud zjištěno 1795 nemocných. Na 100.000 obyvatel v metropoli připadá 173 prokázaných případů, následuje Karlovarský kraj se zhruba 162 nakaženými na 100.000 obyvatel. Nejméně zasaženy jsou jižní Čechy, kde na 100.000 obyvatel připadá téměř 30 případů nákazy. Nejvíc lidí (97) s koronavirem zemřelo v hlavním městě, naopak nejméně obětí má Zlínský kraj se třemi mrtvými.

Epidemiologové se nyní víc než na celostátní statistiku zaměřují na lokální ohniska a rizikové profese. Největším ohniskem koronaviru v Česku zůstává Důl Darkov v Karviné, kde bylo pozitivně testováno zatím 465 lidí - zaměstnanců a jejich blízkých. Covid se objevil také v několika zdravotnických zařízeních v tomto regionu. V posledních dnech se nákaza prokázala u 24 klientů i zaměstnanců domova pro seniory v Litovli na Olomoucku. V Městské nemocnici Městec Králové na Nymbursku se nakazilo 12 lidí nemocí covid-19.