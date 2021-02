Ve Veselí nad Lužnicí vznikl saunový železniční vagon

Dobrovolníci kolem projektu VlakFest vytvořili ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku speciální železniční saunový vagón. Ve chvíli, kdy to opatření kvůli koronaviru povolí, by měl začít jezdit na okružní trati kolem Prahy.

Veselí nad Lužnicí (Táborsko) - Dobrovolníci kolem projektu VlakFest vytvořili ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku speciální železniční saunový vagon. Ve chvíli, kdy to opatření kvůli koronaviru umožní, měl by začít jezdit na okružní trati kolem Prahy, řekla dnes ČTK za projekt VlakFest Markéta Bartoníčková.

"Kapacita saunového vagonu je zhruba do 20 lidí. Záleží na tom, jak moc pohodlné to saunování chcete mít," uvedla. Náklady na přestavbu vagonu se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Bartoníčková uvedla, že dobrovolníci na projektu pracovali přibližně 3000 hodin.

Saunový vagon podle autorů splňuje veškerou bezpečnost. "Naštěstí díky mým předchozím zkušenostem se saunou, velké šikovnosti všech brigádníků a dostupným informacím na internetu nebylo moc složité navrhnout konstrukci, aby sauna fungovala dobře," uvedl vedoucí stavby Zdeněk Procházka.

Bartoníčková nevylučuje, že v případě zájmu by saunový vagon jezdil i na jiných tratích než pouze na okruhu kolem Prahy. "Záleželo by na jednání s drážním úřadem, ale můžeme třeba navrhnout i trasu z jednoho města do druhého," řekla.

VlakFest je projekt dobrovolníků, kteří se dali dohromady kolem podnikatele Alberta Fikáčka. Pořádají vlakové akce v Česku i zahraničí, mezi nejznámější patří hudebně-cestovatelský festival ŽiWELL Express, jehož třetí ročník by měl být od 3. do 6. července, a pravidelné silvestrovské výpravy na Ukrajinu.