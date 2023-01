Ve velkochovu v Brodu nad Tichou se našla ptačí chřipka i v další části haly

Brod nad Tichou (Tachovsko) - Ve velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku se našla ptačí chřipka i v druhé polovině zasažené haly. Likvidovat se tak bude postupně až 220.000 nosnic. Testy v pátek potvrdily ohnisko ptačí chřipky v oddělené sekci jedné ze tří hal. Dnes začíná likvidace této sekce. Do areálu drůbežárny ráno přijela cisterna s oxidem uhličitým, který se používá k utracení slepic. Hasiči zatím utěsňují halu a připravují ji na napuštění plynem, řekl ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer. V okolí ohniska platí mimořádná veterinární opatření.

Původně mělo být utraceno asi 120.000 slepic z této jedné části. V pondělí večer ale testy prokázaly nákazu i v druhé polovině zasažené haly. Firma Česká drůbež s.r.o. v Brodu chová ve třech halách rozdělených na poloviny 742.000 nosnic. Vzorky z ostatních hal byly negativní. Likvidovat se budou i miliony vajec ze všech tří hal.

S napouštěním plynu do haly by se mělo začít zřejmě odpoledne, uvedl Majer. Usmrcení slepic trvá několik minut, poté je nutné je odstranit. Denní asanační kapacita je podle Majera asi 80 tun usmrcených zvířat, při původním záměru likvidace 120.000 nosnic byla odhadovaná hmotnost kolem 180 tun. Usmrcené nosnice se budou likvidovat v asanačním podniku, vejce se kromě asanačních firem budou spalovat také ve spalovnách v Chotíkově u Plzně a v Praze. Pondělní počty likvidovaných vajec hovořily o více než čtyřech milionech, jak ale slepice dále snášejí, přibývají denně další statisíce vajec. Likvidovat se budou ze všech hal po celou dobu platnosti veterinárních opatření.

S likvidací pomáhají hasiči, materiál dodala i Správa státních hmotných rezerv, která poskytla devět kontejnerů na odvoz uhynulých zvířat.

Hasiči v pondělí připravili na místě techniku na dekontaminaci osob, stany týlového zabezpečení, vytvořili prostor pro štáb velitele zásahu, odpočinkový prostor pro zasahující, prostor pro převlékání z kontaminovaných osobních ochranných pomůcek. Záchranný útvar ze Zbirohu přivezl speciální kontejner a rám pro dekontaminaci techniky, řekl mluvčí hasič Petr Poncar.

Okolo ohniska platí mimořádná veterinární opatření. V Brodu nad Tichou a jeho okolí veterináři stanovili ochranné pásmo a pásmo dozoru. Obce v tomto území zajistí pro krajskou veterinární správu do 11. ledna soupisy hospodářství, v nichž se chová drůbež. Postarají se o informování veřejnosti, zajistí kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby, do nichž by bylo možné vkládat uhynulé volně žijící ptáky. Chovatelé v těchto pásmech musejí sledovat chovy a případnou nemocnost nebo úhyny drůbeže hned hlásit na krizovou linku. Používat mají i dezinfekci při vstupu a odcházení z chovů. Vyplývá to z nařízení krajské veterinární správy.

Firma Česká drůbež s.r.o. se sídlem v Horšovském Týně na Domažlicku, za níž stojí německý kapitál, je významný českým producentem vajec. Další farmy má třeba ve Velkém Malahově a Myslívě na Domažlicku a v Toužimi na Karlovarsku. Podle předsedkyně Českomoravské drůbežářská unie Gabriely Dlouhé, je v Česku v komerčních chovech asi pět milionů nosnic.