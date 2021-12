Ve velkochovu na Litoměřicku utratí kvůli chřipce 188.000 nosnic

Praha - Ptačí chřipka zasáhla velkochov nosnic v Libotenicích na Litoměřicku. Ve čtyřech halách se tam nacházelo 188.000 kusů drůbeže, budou utraceny. Zničit se musí 600.000 kusů vajec, oznámil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Jde o subtyp choroby H5N1, který je potenciálně přenosný na člověka. Na místě se v posledních dnech objevily hromadné úhyny několika tisíc kusů drůbeže.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala jde zhruba o dvě procenta populace nosnic v ČR. nemělo by to mít větší dopad na trh v zemi. "Od prvních příznaků ptačí chřipky v tomto chovu zůstávala vejce na farmě, tedy žádné se nedostalo do tržní sítě," dodal prezident. Škodu komora odhaduje na 20 milionů Kč.

V Evropě stále roste počet nových ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech.

"Inspektoři SVS provedli na místě šetření, přijali předběžná opatření, odebrali vzorky z uhynulých kusů a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo nákazu ptačí chřipkou H5N1. Jak se nákaza do velkochovu dostala, je předmětem pokračujícího šetření," sdělil Vorlíček.

Agrární komora spolu s veterináři apeluje na chovatele, aby dodržovali zásady biologické bezpečnosti.

V tomto týdnu likvidovali veterináři ptáky z několika hejn firmy Rybářství Nové Hrady, u nichž se prokázala ptačí chřipka. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku. Po žádosti chovatele vybrali veterináři 420 hus z několika linií a hejn, které zatím ušetří, aby zůstalo šlechtění zachované. Původně měli veterináři utratit 1900 ptáků.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Zdrojem infekce jsou nejčastěji volně žijící ptáci a jejich infikovaný trus, který může kontaminovat přímo vodu a krmivo, nebo může být do chovu zanesen nepřímo člověkem na obuvi, pneumatikách nebo jiných pomůckách," uvedl mluvčí veterinářů.