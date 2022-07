Ve Velkém Meziříčí otevírá rodinné muzeum Kodet, vzniklo v luteránském gymnáziu

Velké Meziříčí (Žďársko) - Ve Velkém Meziříčí bude od čtvrtka otevřené pro veřejnost nové muzeum Kodet. Expozice je umístěná v přízemí renesančního paláce někdejšího luteránského gymnázia. Obsahuje díla tří generací Kodetů, sochaře Emanuela Kodeta (1880 až 1955), jeho syna sochaře Jana Kodeta (1910 až 1974) a vnuka malíře Kristiana Kodeta, který rodinné muzeum se svou ženou Janou vybudoval.

Fotogalerie

"Kristianovi nestačilo táborské muzeum Kodetů. Rozhodl se dílo svých předků i své umístit do ještě exkluzivnějších prostor a proto koupil tento palác," řekl herec Miroslav Donutil, rodák z nedaleké Třebíče, který dnes místy s nadsázkou promluvil o historii rodu Kodetů. Připomněl i dlouhé roky, které Kristian Kodet prožil v emigraci. "O jejich díle příliš hovořit nebudu, neboť ono mluví samo za sebe a vy ho nakonec i uvidíte," řekl herec početnému publiku při dnešním slavnostním otevření muzea.

"Jsem přesvědčen, že jméno Kodet je, mohu-li tak říci, velmi dobrá značka a jsem rád, že pro svůj záměr Kodetovi zvolili právě Velké Meziříčí," řekl místostarosta František Smažil (ANO). Otevření muzea v centru podle něj přispěje k atraktivitě města.

Kristian Kodet pak ČTK řekl, že hledal dům a tento ve Velkém Meziříčí objevil na internetu. "My jsme tady procházeli se ženou a říkali jsme si, to je ono. Takže jsme se do toho zamilovali. Oni chtěli strašných peněz, takže nám to chvíli trvalo, potom, ale dali jsme se do toho a udělali jsme celou přestavbu," řekl. Doplnil, že to trvalo dva a půl roku.

Budova luteránského gymnázia je podle památkového katalogu památkově chráněná od roku 1958. Renesanční palác nechala roku 1578 postavit Alena Berková-Meziříčská z Lomnice pro nově založenou latinskou luteránskou akademii. Po zrušení gymnázia okolo roku 1602 sloužila část jednopatrové obdélníkové budovy jako modlitebna místní luteránské komunity.

V polovině 17. století byl v objektu zřízený panský pivovar, který tam zůstal až do roku 1949. Později využívalo budovu město. Podle regionálního tisku patřil areál v minulých letech několika majitelům.