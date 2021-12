Ve věku 98 let zemřel bývalý senátor a kandidát na prezidenta USA Bob Dole

Washington - Ve věku 98 let zemřel dnes ve Spojených státech bývalý senátor a neúspěšný kandidát na amerického prezidenta Bob Dole. O úmrtí republikána, který v politice strávil desítky let, na twitteru informovala nadace jeho manželky Elizabeth Doleové.

"S těžkým srdcem oznamujeme, že senátor Robert Joseph Dole zemřel dnes brzy ráno ve spánku," uvedla nadace o Doleovi, kterému v únoru lékaři diagnostikovali rakovinu plic v pokročilém stadiu.

Rodák z Kansasu, který prošel boji druhé světové války, sloužil v letech 1969 až 1996 v americkém Senátu a pár let byl i vůdcem republikánské většiny v této komoře. Zasazoval se mimo jiné za práva postižených a válečných veteránů, podílel se na utváření daňové, zemědělské i zahraniční politiky.

Vlivný zákonodárce se několikrát pokoušel dosáhnout na ještě vyšší politické mety. O republikánskou nominaci na prezidenta se ucházel třikrát - v letech 1980, 1988 a 1996. Uspěl při posledním pokusu, v souboji o Bílý dům pak ale podlehl Billu Clintonovi.

Už 20 let předtím měl k Bílému domu blízko, když kandidoval na viceprezidenta, a kryl tak záda Geraldu Fordovi. Voliči si ale v roce 1976 nakonec za prezidenta vybrali Fordova soupeře Jimmyho Cartera.

Agentura Reuters Doleův život označuje za klasické naplnění amerického snu, kdy to muž, který vyrůstal v chudobě velké hospodářské krize, dotáhl až do koridorů politické moci ve Washingtonu. A to přesto, že se málem vůbec nevrátil ze druhé světové války. V roce 1945 byl při útoku na německé pozice v severní Itálii zraněn tak těžce, že určitou dobu nemohl hýbat rukama ani nohama. Po tříleté rekonvalescenci se z velké části zotavil, pravou ruku už ale nikdy nemohl normálně používat. Lidem proto vždy podával ruku levou.

Agentury také připomínají, že Dole byl známý svým smyslem pro humor, který neztrácel ani v těžkých okamžicích své kariéry. "Zítřek bude prvním dnem mého života, kdy nebudu muset dělat nic," řekl například v roce 1996 v projevu, kterým uznal porážku v souboji o Bílý dům. Další den už na toto téma žertoval ve vyhlášené talkshow Davida Lettermana.

I díky svému přístupu k životu a politice byl Dole uznávaný na obou stranách politického spektra - mezi svými republikány i mezi demokraty. To dosvědčuje i reakce současného demokratického prezidenta Joea Bidena, když se dozvěděl o Doleově diagnóze. Už pár dní poté politika osobně navštívil, aby mu popřál brzké uzdravení.