Ve věku 96 let zemřel americký zpěvák Tony Bennett

New York - Ve věku 96 let zemřel legendární americký zpěvák Tony Bennett, který oslovil generace posluchačů. Informovala o tom dnes agentura AP. V posledních letech Bennett zaujal duety se slavnými, často mnohem mladšími kolegy. Po celou svoji kariéru interpretoval klasické americké songy, například na albu Cheek to Cheek, které natočil v roce 2014 se zpěvačkou Lady Gaga.

Dvacetinásobný držitel cen Grammy často zpíval v doprovodu velkých jazzových orchestrů, big bandů. Mezi jeho nejslavnější písně patří I Left My Heart in San Francisco. Bennett dohromady nahrál více než 70 alb.

V roce 2016 mu byla diagnostikována Alzeimerova nemoc, o čemž se veřejnost dozvěděla až v roce 2021. Bennett i s pomalu postupující nemocí pokračoval v koncertování. V Praze vystoupil v letech 1997 a 2014.