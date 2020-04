Ve věku 91 let zemřel právník a politik Zdeněk Jičínský

Praha - V noci na dnešek zemřel po krátké těžké nemoci právník a někdejší poslanec, disident a signatář Charty 77 Zdeněk Jičínský, bylo mu 91 let. ČTK to řekl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a Jičínského syn Štěpán. Termín posledního rozloučení zatím nebyl stanoven.

Jičínský byl doyenem české a československé politické scény. Po listopadu 1989 byl členem Občanského fóra a v prosinci 1989 byl kooptován do Sněmovny národů a stal se členem vedení Federálního shromáždění. V roce 1992 vstoupil do ČSSD.

Jako odborník na teorii státu a práva je autorem řady knih. Podílel se i na přípravě první socialistické ústavy. V komisi pro přípravu nové ústavy působil Jičínský v letech 1959 až 1960. Koncem 60. let byl poslancem, v roce 1970 byl vyloučen z komunistické strany. V lednu 1977 patřil k prvním signatářům Charty 77 a aktivně se zapojil do disidentského hnutí.

Znovu se stal poslancem po sametové revoluci v listopadu 1989. Ve federálním parlamentu zasedal nejprve za Občanské fórum, po jeho rozpadu působil v Občanském hnutí. Za sociální demokracii byl poprvé zvolen poslancem v roce 1996 a členem dolní komory byl s přestávkou v letech 2002 a 2003 až do roku 2010, kdy ze zdravotních důvodů nekandidoval. Většinou pracoval ve sněmovním ústavně-právním výboru.

V říjnu 2014 mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy I. stupně.

Hamáček: Jičínský byl jednou z hlavních postav porevoluční ČSSD

Zdeněk Jičínský byl jednou z hlavních postav porevoluční sociální demokracie a jeden z největších odborníků na českou ústavu. ČTK to řekl předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Upřímnou soustrast rodině a blízkým vyjádřili také premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Miloš Zeman.

"Zdeněk Jičínský byl jednou z hlavních postav porevoluční sociální demokracie v naší zemi a také jeden z největších odborníků na českou ústavu. Bude nám všem moc chybět," uvedl Hamáček. Jičínský vstoupil do ČSSD v roce 1992.

"Pana profesora Zdeňka Jičínského jsem měl rád a vážil jsem si ho. Bude mi chybět. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým," napsal na twitteru Babiš. "Pan profesor Zdeněk Jičínský opustil tento svět. Smutná zpráva na prahu velkých svátků. Pan prezident vyjadřuje upřímnou soustrast rodině. Profesora Jičínského si nesmírně vážil, jak vyjádřil loni v osobním dopise k životnímu jubileu," uvedl na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman Jičínskému v říjnu 2014 udělil medaili Za zásluhy I. stupně.

Na tiskové konferenci po jednání vlády řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), že jej zpráva o Jičínského úmrtí zasáhla. "Znal jsem se s profesorem Jičínským 30 let. Diskutovali jsme spolu pořád, i nedávno jsme se domlouvali, že ho navštívím v Nymburce. Profesor Zdeněk Jičínský byl pro mě mimořádnou osobností české politiky. Rád bych na něm vyzvedl, že to byl člověk, který stejně jednal, jako myslel, a myslel pronikavě. I proto jsem s ním tak často diskutoval," uvedl.

Nezapomenutelnou osobností byl Jičínský také podle bývalého prezidenta Václava Klause. "I když stál na druhé straně politického spektra, vždy jsme si dobře rozuměli," uvedl. "V listopadu 1989 jsme spolu v podzemí Laterny magiky psali programový dokument Občanského fóra 'Co chceme'. V roce 1992 jeho politické seskupení ve volbách sice neuspělo, on ale nezatrpknul. Nevýhra ve volbách pro něho neznamenala zlobu vůči vítězům. Tím se diametrálně lišil od většiny svých kolegů. Bylo to proto, že byl důsledným stoupencem skutečné demokracie, jejíž výsledky respektoval nejen tehdy, když vyhrál," uvedl Klaus.

"Vedl jsem s ním ve Sněmovně ostré spory. Pozval mě na oslavu svých osmdesátin, kde na něj paján ve verších recitoval V. Komárek. Tak už si, pánové, zase spolu povídáte. Odpočívejte v pokoji, pane profesore," uvedl předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Odešel další ze skvělých kolegů, kterých jsem si velmi vážila a naslouchala jim. Byl skvělý právník, politik a člověk, který neuhýbal a vždy mu šlo o to, aby se lidem v této zemi žilo lépe a aby právo nebylo trhací kalendář. Upřímnou soustrast rodině," uvedla europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).