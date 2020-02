Káhira - Zemřel bývalý egyptský prezident Husní Mubarak. Bylo mu 91 let a v čele Egypta stál jako jeho čtvrtý prezident 30 let, do revolučního roku 2011. O jeho úmrtí dnes informovala egyptská státní televize. Mubarak se podle ní nedávno podrobil chirurgickému zákroku.

Mubarak byl po svržení několik let vězněn. Propuštěn byl před třemi lety, když jej soud zprostil většiny obvinění, jež proti němu byla vznesena.