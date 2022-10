Ve věku 90 let zemřela královna country Loretta Lynnová

Ve věku 90 let zemřela americká zpěvačka Loretta Lynnová (na snímku z roku 2016) označovaná za královnu country. S odkazem na její rodinu o tom dnes informovala agentura AP. Držitelka mnoha cen Grammy kralovala hudebním žebříčkům zejména v 60. a 70. letech 20. století a nazpívala desítky hitů včetně písní Coal Miner's Daughter nebo You Ain't Woman Enough.

Nashville (USA) - Ve věku 90 let zemřela americká zpěvačka Loretta Lynnová označovaná za královnu country. S odkazem na její rodinu o tom dnes informovala agentura AP. Držitelka mnoha cen Grammy kralovala hudebním žebříčkům zejména v 60. a 70. letech 20. století a nazpívala desítky hitů včetně písní Coal Miner's Daughter nebo You Ain't Woman Enough.

Lynnová podle sdělení rodiny zemřela ve spánku dnes u sebe doma v Hurricane Mills v americkém státě Tennessee.

První dáma emancipované country ve svých písních popisovala drsnou realitu života děvčete z Apalačských hor, které železná vůle vynesla až na vrchol. Pro dceru horníka z Kentucky byly lyrické písně o lásce cestou ze života v chudobě a zvedaly svého času sebevědomí milionům amerických žen.

Lynnová se narodila v roce 1932 v Butcher's Hollow v Kentucky jako Loretta Webbová v rodině horníka, jako druhá z osmi dětí. Už jako malá zpívala v kostelech, na místních koncertech a nejvíc doma a psala vlastní písně. Jako patnáctiletá se provdala za Olivera Lynna. Během jejich často bouřlivého 48letého manželství se Lynn, který zemřel v srpnu 1996, významně podílel na rozvoji hudebního talentu své ženy a její kariéry. Mimo jiné jí koupil první kytaru, domluvil první vystoupení v rádiu a po mnoho let byl jejím manažerem.

Jako písničkářka si Lynnová vytvořila osobnost vzdorovité a tvrdé ženy, což bylo v protikladu ke stereotypnímu obrazu většiny country zpěvaček. Psala nebojácně o sexu a lásce, podvádějících manželech, rozvodech a antikoncepci a někdy se dostávala do problémů s dramaturgy kvůli tématům, kterým se svého času v textech vyhýbali i rockoví interpreti, píše AP.

Na konci padesátých let producent Speedy West rozpoznal její talent a natočil s ní skladbu I'm a Honky Tonk Girl. Singl se umístil na 14. místě žebříčku a upoutal pozornost Wilburn Brothers, kteří ji v roce 1960 pozvali, aby hrála na jejich koncertech. V polovině 60. let stála na pódiu každý den a obvykle zvládla dva koncerty za večer.

Její sláva stále rostla. Bylo snadné se s ní ztotožnit: byla úspěšná, ale měla spoustu obyčejných problémů. Musela vychovávat šest dětí a zvládat manžela, který měl problémy s alkoholem, byl nevěrný, násilnický a náladový.

Její největší hity přišly v 60. a 70. letech, včetně Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, The Pill, Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind), Rated X či You're Looking at Country. Své zkušenosti vylíčila v autobiografii Horníkova dcera. Podle ní v roce 1980 vznikl film První dáma country music se Sissy Spacekovou v hlavní roli, která za ni dostala Oscara. V roce 2001 Lynnové nemoc snížila kapacitu plic, zpívat ale nepřestala.