Ve věku 89 let zemřel v neděli 2. září 2018 v příbramské nemocnici výtvarník a spisovatel Jan Čáka (vpravo na archivním snímku z roku 2009). ČTK to dnes řekla jeho dcera Alena Čáková. Poslední rozloučení bude ve čtvrtek v 11:00 v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami. Náplň Čákovy tvorby ovlivňovala jeho láska k přírodě a české krajině, zajímal se i o historii a etnografii. Inspirací mu bylo Příbramsko se svými hornickými tradicemi, brdské lesy a Vltava před vybudováním přehrad. Ředitelka Galerie Františka Drtikola v Příbrami Hana Ročňáková si vážila Čákovy skromnosti a pracovitosti a oceňovala i jeho občanské postoje. "Za svou spolupráci se skautingem nesměl veřejně působit. Byl to charakterní vzácný člověk," řekla Ročňáková ČTK. ČTK/Galerie Františka Drtikola v Příbrami