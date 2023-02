Ve věku 88 zemřel španělský módní návrhář Paco Rabanne

Paříž - Ve věku 88 let zemřel Paco Rabanne, uznávaný módní návrhář španělského původu, který se v šedesátých letech 20. století proslavil především svými metalickými a futuristickými modely. O jeho úmrtí dnes informovala agentura AFP s odvoláním na mluvčího katalánské skupiny Puig, která vlastní značku nesoucí jeho jméno.

Rabanne, vlastním jménem Francisco Rabaneda y Cuervo, zemřel ve francouzské Bretani ve vesnici Portsall, kde dlouhodobě žil.

Původní profesí architekt měl pověst muže, který udělá kus módního oděvu ze všeho, co mu přijde pod ruku. Kromě plastů a kovů navrhl šaty například z papíru, zrcátek, kovových kroužků, ale třeba i z čokolády. Ve světě módy byl považován za futuristu a vizionáře. Jako první nechal své kolekce předvádět v rytmu hudby a byl i prvním, kdo na přehlídková mola přivedl modelky černé pleti.

Rabanne se díky své matce, která pracovala pro návrháře Cristóbala Balenciagu, od útlého věku ponořil do světa módy. Rodilý Bask přesídlil již v dětství do Francie, nejprve do Bretaně a posléze do Paříže, kde si pak za studií přivydělával navrhováním šperků a doplňků pro významné módní domy, jako je Dior, Givenchy a Balenciaga.

V roce 1966 si Rabanne otevřel vlastní módní salon a postupně se vypracoval do úzké skupiny nejprestižnějších návrhářů tzv. haute couture (vysoké krejčoviny). Sám uváděl, že při navrhování šatů uplatňoval "architektonický" a moderní přístup.

Později přešel na modelovou konfekci a výrobu luxusních doplňků a parfémů. Aby mohl v roce 1969 uvést na trh svůj parfém, spojil návrhář v roce 1968 své síly se španělskou skupinou Puig, které posléze v roce 1986 svůj módní dům prodal. V roce 2006 představil svou první cukrářskou kreaci.

Francouzský deník Le Monde o Rabanneovi napsal, že jeho odvážný výběr materiálů, průkopnická vize a tvůrčí svoboda ovlivnily celou generaci módních návrhářů. Jeho skutečnou vášní ale podle listu bylo věštění. Rabanne strávil poslední léta svého života v Bretani.

"Vím, že v historii módy budu mít vždy své místo. Je to nutné z jednoho důvodu - jsem ve všech slovnících, protože jsem do světa módy zavedl nové materiály. Vytvořit první šaty z kovu, papíru, lisovaného plastu - to je můj odkaz," řekl v roce 2002 listu The New York Times (NYT).