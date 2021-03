Ve věku 87 let zemřel hollywoodský herec George Segal

Los Angeles - Ve věku 87 let zemřel americký herec George Segal. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na filmový portál Deadline Hollywood, kterému zprávu o úmrtí potvrdila hercova manželka Sonia.

George Segal patřil v 60. a 70. letech k největším hollywoodským hvězdám. Do mezinárodního povědomí vstoupil rozporuplnou postavou desátníka Kinga ve filmovém dramatu Král Krysa z roku 1965 a největší úspěch zaznamenal rok na to s rolí Nicka v Nicholsově adaptaci hry Edwarda Albeeho Kdo se bojí Virginie Woolfové. Postava mladého profesora biologie ve studii o rozkladu manželství s Elizabeth Taylorovou a Richardem Burtonem mu přinesla nominace na Oscara i Zlatý glóbus.

Během dalších deseti let ztvárnil řadu postav, mimo jiné ve válečném velkofilmu Most u Remagenu, jenž se natáčel v létě 1968 v Československu. Objevil se i ve snímku Ivana Passera Born to Win (1971).

Z vážných charakterů se pak Segal postupně přeorientoval spíše ke komediálním a stal se oblíbeným představitelem tragikomických a romantických rolí záletných a smolařských hrdinů sužovaných citovými problémy. Na počátku 80. let jeho hvězda poněkud pohasla, začal tedy hledat uplatnění v televizi a jako banjista také pravidelně vystupoval se svou jazzovou kapelou.

V polovině 90. let se dočkal comebacku televizního (seriál Třeba mě sežer nebo film Mág Houdini) a filmového (Cable Guy nebo Dvě tváře lásky) i návratu na divadelní prkna Broadwaye.

O úmrtí herecké legendy informoval v noci na dnešek portál Deadline Hollywood či časopis Variety. "Rodina se zármutkem oznamuje, že George Segal zemřel dnes ráno na komplikace po operaci srdce," uvedla v úterý v prohlášení Segalova manželka Sonia.