Ve věku 85 let zemřel poslední bělošský prezident JAR de Klerk

Kapské Město - Poslední bělošský prezident Jihoafrické republiky a nositel Nobelovy ceny za mír Frederik Willem de Klerk dnes zemřel ve věku 85 let. S odvoláním na nadaci F. W. de Klerka o tom informovala agentura Reuters. Nadace v prohlášení uvedla, že bývalý prezident bojoval s rakovinou a dnes ráno zemřel pokojně ve svém domě v Kapském Městě.

De Klerk byl prezidentem JAR od roku 1989 do roku 1994, kdy se k moci dostala strana Afrického národního kongresu Nelsona Mandely. S Mandelou sdílel Nobelovu cenu za mír, ale jeho role v přechodu k demokracii zůstává i více než 20 let po konci rasistického režimu apartheidu velmi sporná, píše Reuters.

De Klerk byl v JAR považován za kontroverzní postavu; mnozí jej obviňovali z násilí, kterému za jeho vlády čelili černošští Jihoafričané a aktivisté bojující proti apartheidu. Někteří běloši považovali jeho snahu ukončit apartheid za zradu.

De Klerk 2. února 1990 v projevu v jihoafrickém parlamentu oznámil, že Mandela bude propuštěn z vězení po 27 letech. Oznámení v zemi, která kvůli brutálnímu systému rasové diskriminace, čelila mezinárodní kritice a sankcím, vzbudilo rozruch. Země se tehdy nacházela ve zhoršující se ekonomické situaci a čelila stále hlubší izolaci. Ve stejném projevu de Klerk, který byl zvolen prezidentem teprve o pět měsíců dříve, oznámil legalizaci Afrického národního kongresu a dalších politických skupin bojujících proti apartheidu. Při projevu byly slyšet zvuky údivu a několik poslanců opustilo sál. Mandela vyšel na svobodu a o čtyři roky později byl zvolen prvním černošským prezidentem JAR.

De Klerk a Mandela v roce 1993 obdrželi Nobelovu cenu míru za jejich často napjatou spolupráci při přechodu země od institucionalizovaného rasismu k demokracii.

Po svém přelomovém projevu de Klerk novinářům řekl, že se země stane "novou Jižní Afrikou". Po Mandelově propuštění následovala intenzivní politická jednání o tom, kam bude země směřovat. Změnilo se těžiště moci, došlo k sepsání nové ústavy a změnil se způsob života.

"Je tu patrný prvek nejistoty, pokud jde o vše, co leží v budoucnosti," řekl de Klerk novinářům 10. února 1990 poté, co oznámil, že Mandela bude následující den propuštěn.

Přechod země k demokracii si vyžádal mnoho obětí. Jak řekl de Klerk ve své přednášce po obdržení Nobelovy ceny v prosinci 1993, jen ten rok zemřelo při politickém násilí v Jižní Africe více než 3000 lidí. De Klerk tehdy publiku připomněl, že Mandela pro něj zůstává politickým konkurentem a má s ním silné neshody. Dodal však, že zemi posunou kupředu, protože neexistuje jiná cesta k míru a prosperitě.

De Klerk po nástupu Mandely do funkce prezidenta zastával post viceprezidenta do roku 1996, kdy se jeho strana z kabinetu stáhla. Exprezident uznal, že Mandelovo propuštění bylo vyvrcholením toho, co začal jeho předchůdce, bývalý prezident Pieter Willem Botha, tajným setkáním s Mandelou krátce před svým odchodem z úřadu. Koncem 80. let, když protesty uvnitř i vně země vrcholily, začala vládnoucí strana provádět omezené reformy a zbavila se některých rasistických zákonů.

De Klerk se s Mandelou také tajně setkal před jeho propuštěním. Později o tomto setkání řekl, že Mandela na něj zapůsobil svým postojem a důstojností a že věděl, že s nim bude moci jednat, ale že to nebude snadné. Mezi oběma muži však byly hluboké neshody. Mandela de Klerka vinil z toho, že při přechodu země k demokracii dopustil zabíjení černošských Jihoafričanů. De Klerk se nechal slyšet, že Mandela dokázal být velmi tvrdohlavý a nerozumný. O řadu let později de Klerk prohlásil, že mezi ním a Mandelou vzniklo přátelství.

V březnu byl u de Klerka zjištěn mezoteliom, což je agresivní forma rakoviny napadající především tkáň kolem plic.

"Zůstala po něm manželka Elita, jeho děti Jan a Susan a jeho vnoučata," uvedla de Klerkova nadace s tím, že rodina brzy oznámí datum pohřbu.