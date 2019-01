Praha - Zemřel herec Luděk Munzar, dlouholetý člen činohry Národního divadla v Praze. Bylo mu 85 let. Lidé ho mohli vidět v desítkách televizních filmů a seriálů. Kromě toho se výrazně uplatnil v rozhlase a dabingu. Jeho úmrtí oznámil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Herec zemřel dnes nad ránem po dlouhé těžké nemoci, obklopen svou rodinou, dodal mluvčí.

Luděk Munzar vytvořil za tři dekády působení v Národním divadle mnoho významných rolí. Když slavil osmdesátiny, vzpomínal, jak při svých začátcích ve zlaté kapličce stával při představeních v portále, sledoval, jak to mistři dělají, a dal si velký úkol - nepřekážet. "Minimálně pět šest let jsem tam stával a díval se. Když jsem pak hrál velké role, zjistil jsem, že nechodím do šatny - pořád jsem se měl na co dívat. Věřím, že gesta a intonace těch mistrů tam jsou dodnes, i když Národní i Stavovské prošly rekonstrukcí," uvedl v roce 2013.

Často hrál v televizi i ve filmu, mnohdy po boku své manželky Jany Hlaváčové, jako tomu bylo třeba v životopisném filmu o Leoši Janáčkovi Lev s bílou hřívou. Munzar hrál například i ve filmu podle Kunderova Žertu, k dalším jeho filmům patří Dědeček automobil či Srpnová neděle. Televizním divákům utkvěl především v titulní roli posledního Dietlova seriálu Synové a dcery Jakuba skláře.

Byl také průvodcem po rozhlednách, vyprávěl o věkovitých stromech a pramenech řek v televizních dokumentech. Jeho velkou vášní bylo létání a rychlá auta.

Obdržel cenu Thálie za rok 2011 za celoživotní činoherní mistrovství.