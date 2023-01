Ve věku 82 let zemřel kameraman Jiří Macháně

Praha - Ve věku 82 let zemřel v pátek kameraman Jiří Macháně. Podílel se na tvorbě více než 50 filmů, patří mezi ně třeba Smuteční slavnost, Den pro mou lásku, Panna a netvor, Černí baroni či Stín zmizelého. ČTK o jeho úmrtí informovala dcera Martina Macháňová.

Macháně se podílel také na vzniku seriálů jako třeba Návštěvníci, Náhrdelník či Komisař Maigret. Spolupracoval s Jurajem Herzem, Františkem Vláčilem, Karlem Kachyňou, Františkem Filipem, Janem Němcem či Janem Schmidtem. Působil také dlouhá léta jako pedagog na pražské FAMU, kde výrazně přispěl k formování katedry kamery.

V roce 2015 mu Asociace českých kameramanů udělila cenu za celoživotní dílo. Za nejpodstatnější část své tvorby pokládal Macháně spolupráci s Jurajem Herzem. "Udělali jsme spolu asi 15 filmů, když k tomu připočítám televizi. Točili jsme i v Německu či pro Francouze," řekl při předávání ceny v roce 2016 ČTK. Podle něj měl tento režisér ohromné vidění, moc si spolu nemuseli povídat a rozuměli si. "Zkrátka tu jeho představivost jsem chápal - doufám, že on byl také spokojen," dodal.

Jiří Macháně se narodil v roce 1940, o čtyřiadvacet let později absolvoval studium kameramanské profese. Zprvu působil v Československém armádním filmu a jako druhý kameraman se podílel na ponuré vizi Jana Schmidta Konec srpna v hotelu Ozon a na Kachyňově deziluzivní fresce Ať žije republika. Samostatnou kameramanskou práci zahájil Schmidtovým snímkem Kolonie Lanfieri natáčeným v Sovětském svazu v době srpnové invaze do Československa. Jeho Smuteční slavnost režiséra Zdeňka Sirového podávající pravdivý obraz vesnice v období 50. a 60. let skončila v trezoru, byla uvedena až v roce 1990.