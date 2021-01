Ve věku 82 let zemřel fotograf Pavel Jasanský

Ve věku 82 let zemřel 21. ledna 2021 fotograf Pavel Jasanský (na snímku z 29. října 2001).

Praha - Ve věku 82 let zemřel 21. ledna fotograf Pavel Jasanský. ČTK to dnes řekl kurátor Pavel Vančát, který s Jasanským spolupracoval na mnoha výstavách. Pavel Jasanský byl podle něj jedním z nejosobitějších a nejinovativnějších českých fotografů 60. až 80. let.

Pavel Jasanský se narodil v roce 1938, byl vystudovaným geologem, ale fotografii se začal věnovat už v době studia. Tři roky pracoval v Geologickém průzkumu Praha hlavně v Krušných horách, kam byl tehdy po studiu povinně umístěn. Tři roky působil v propagačním oddělení Strojexportu, v té době se věnoval divadelní fotografii, fotografoval zpěváky a hudební skupiny a věnoval se i grafické úpravě tiskovin a časopisů.

Do roku 1968 pracoval jako grafik a fotograf v redakci Divoké Víno a dál se věnoval i divadelní fotografii, spolupracoval s Divadlem Za Branou či Divadlem na zábradlí. Během 70. let se vypracoval na vyhledávaného fotografa hudebních hvězd. Po pádu komunismu Pavel Jasanský spoluzaložil agenturu Signum a provozoval vlastní grafické studio JAGO. V letech 1992 až 998 vedl na pražské FAMU seminář multimediální tvorby.

Ve své volné tvorbě se Jasanský již od cyklu Paristory (1967) profiloval jako fotograf s empatií a postřehem, uvádí Vančát. Ten uplatnil i ve volné dokumentární fotografii, dlouhodobě zobrazující emotivně vypjaté mikrosvěty ústavů a nemocnic, hřbitovů i masopustů. Svoji dokumentárně orientovanou tvorbu zúročil Jasanský v knize Město.

V letech 1981 a 1982 se podílel na neoficiální výtvarné akci Most, kterou organizoval Jiří Sozanský a která akčně reagovala na destrukci města Most. Vytvářel subjektivní dokumenty a rozměrné snímky aktů, asambláže a plastiky. Kromě fotografií tvořil i grafiky, objekty, přemalby fotografií, projekce a instalace. Z jeho výtvarné tvorby je nejznámější cyklus Těla, z dokumentární pak cykly Nová krajina, noví obyvatelé (1985 až 1990) a Paristory, Masopust, Most' či Olšanské hřbitovy.