Ve věku 82 let zemřel americký herec James Caan známý z filmu Kmotr

Los Angeles (USA) - Ve věku 82 let zemřel americký herec James Caan známý například z filmů Kmotr nebo Misery nechce zemřít. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

"S velkým smutkem informujeme o tom, že Jimmy odešel večer 6. července. Rodina si váží projevů lásky a srdečných projevů soustrasti a prosí, abyste v této těžké době respektovali její soukromí," stojí v tweetu na Caanově účtu.

Caan dobyl Hollywood v 70. a na začátku 80. let. Za roli Sonnyho Corleoneho ve snímku Kmotr Francise Forda Coppoly byl nominován na Oscara za mužský herecký výkon ve vedlejší roli.

Pak s hraním náhle přestal, neobjevoval se na veřejnosti, trpěl depresemi a potýkal se závislostí na drogách. Vrátil se na konci 80. let a vydobyl si uznání za výkony ve filmu Misery nechce zemřít, Temná zákoutí nebo Vánoční skřítek.

Caan se narodil v židovské rodině v newyorském Bronxu jako syn řezníka. Nejprve se chtěl stát fotbalistou, ale pak ho začalo přitahovat herectví, když se na univerzitě setkal s Coppolou. Zapsal se pak do herecké školy. Po menších rolích si udělal jméno výkonem ve filmu Red Line 7000 z roku 1965. O rok později se pak objevil po boku Johna Waynea ve westernu El Dorado. Pevnější pozici v Hollywoodu získal výkonem v Coppolově snímku Lidé deště z roku 1969.

Do generace amerických hereckých talentů se definitivně zařadil v 70. letech, kdy hrál ve filmu Gambler nebo komedii Freebie and the Bean. Caan je znám také odmítnutými nabídkami - k nimž patří možnost hrát ve filmu Přelet nad kukaččím hnízdem nebo Kramerová versus Kramer.

Caan se čtyřikrát oženil a má pět dětí, z nichž syn Scott ho následoval do herecké profese. Mnoho lidí z filmového světa začalo posílat kondolence, mezi nimi Rob Reiner, který režíroval film Misery nechce zemřít. "Ta zpráva mne velmi zarmoutila. Rád jsem s ním pracoval," napsal na tweetu.