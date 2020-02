Ve věku 81 let zemřel německý režisér Joseph Vilsmaier

Mnichov (Německo) - Ve věku 81 let zemřel německý režisér, kameraman, producent a scenárista Joseph Vilsmaier. Oznámila to dnes z pověření rodiny agentura zastupující filmaře. Mezi nejvýznamnější filmy režiséra, který zemřel v úterý v Mnichově, patří dramata z období druhé světové války Stalingrad a Poslední vlak. Stejně jako v mnoha dalších jeho dílech se v nich objevili ve vedlejších a epizodních rolích čeští herci. Na snímku Poslední vlak se režisérsky podílela také jeho o 28 let mladší česká manželka Dana Vávrová, která zemřela v roce 2009.

V branži byl Vilsmaier podle agentury DPA považován za humorného muže a "Bavora tělem i duší".

Vilsmaier debutoval v roce 1988 dramatem z venkovského prostředí Herbstmilch (Podzimní mléko), v němž hlavní roli svěřil své manželce Daně Vávrové a jednu z vedlejších rolí Karlu Heřmánkovi.

Do německo-českého koprodukčního snímku Poslední vlak Vilsmaier s Vávrovou obsadili plejádu českých a slovenských herců, mezi mnoha jinými Juraje Kukuru, Stanislava Zindulku, Miroslava Táborského nebo Borise Hybnera. Mnoho Čechů si zahrálo také v německo-švédském filmu Stalingrad, v dramatu Rama Dama (1990) to byli Vávrová, Josef Kemr a Ivana Chýlková.

Vilsmaier téma 2. světové války zpracoval také ve snímcích jako Leo und Claire (2002) nebo Zkáza lodi Gustloff (2008). Jeho film Schlafes Bruder, adaptace románu Bratr spánku rakouského spisovatele Roberta Schneidera, byl nominován na Oscara. I v něm se objevila řada českých hereckých osobností včetně Bolka Polívky či Bořivoje Navrátila. Film Comedian Harmonists o slavném berlínském vokálním souboru získal na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 1998 Cenu ekumenické poroty.

Vilsmaier natočil například také biografii herečky Marlene Dietrichové pod názvem Marlene (2000) nebo životopisné horolezecké drama Nanga Parbat (2010) o bratrech Reinholdu a Günteru Messnerových.

Joseph Vilsmaier se narodil v Mnichově, na tamní konzervatoři vystudoval hudbu, ale nakonec se prosadil ve filmu. V něm začínal jako technik a asistent kamery, z něhož se časem vypracoval na samostatného kameramana. Od roku 1988 se věnoval režii a produkci.

Ve filmové branži se pohybují i tři dospělé dcery Vilsmaiera a Vávrové - Janina, Theresa a Josefina.