Ve věku 80 let zemřel v úterý zpěvák Karel Gott - video

Praha - Ve věku 80 let zemřel v úterý krátce před půlnocí Karel Gott. Nejslavnější český zpěvák populární hudby zemřel doma v kruhu své rodiny. ČTK to dnes řekla jeho manželka Ivana Gottová. Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě, aby se s ním Česko rozloučilo formou státního pohřbu v katedrále svatého Víta. O úmrtí Gotta informují ve speciálních hlášeních i média v Německu, na Slovensku, Rusku či Polsku. Před pražskou vilou Karla Gotta se objevily první květiny od jeho fanoušků. V Gottově rodišti Plzni vyvěsili na radnici černou vlajku.

"S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera (v úterý), krátce před půlnocí, po těžké a dlouhé nemoci, opustil můj milovaný manžel Karel Gott. Odešel doma, v tichém spánku, v kruhu své rodiny," sdělila Gottová.

Za nesmírně zarmucující zprávu pro celé Česko označil Gottovo úmrtí prezident Miloš Zeman. Gott se podle něj rozdával druhým, daroval svůj život celým generacím. Premiér Babiš považuje zpěváka Karla Gotta za jednoho z největších Čechů, které měl tu čest zažít. Mistře, vážil jsem si Vás, uvedl dnes premiér na twitteru.

Gottovi kolegové na něj vzpomínají jako na kamaráda a vtipného člověka. Eva Pilarová, která s ním zpívala například ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, přijala zprávu s velkým zármutkem. "Co k tomu mohu říct. Ať řeknu cokoliv, tak to vyzní jako fráze. A neříkat nic, to nejde, protože Karel znamenal pro spoustu lidí strašně moc. Mrzí mě to, když jsem ho viděla na oslavě jeho narozenin, tak mě nenapadlo, že je to naposledy. Je mi to moc líto, byl to kamarád," řekla ČTK zpěvačka.

Zpráva o úmrtí Karla Gotta zasáhla také české sportovce. Jeho písně často zněly v kabinách předních fotbalových nebo hokejových klubů.

"Jeho píseň C'est la vie zní pravidelně z úst našich fanoušků a hráčů po zápasech. I proto nás zpráva o odchodu plzeňského rodáka Karla Gotta hluboce zasáhla," napsalo na sociálních sítích vedení fotbalistů Viktorie Plzeň.

"Všichni v našem klubu jsme s lítostí přijali zprávu o odchodu Karla Gotta. Šlo o jednu z nejvýraznějších postav naší země, jejíž písně často zněly i naší kabinou. Odpočívejte v pokoji, Mistře!" uvedli fotbalisté pražské Sparty.

Slavia by ráda uctila zpěvákovu památku před dnešním večerním zápasem Ligy mistrů proti Borussii Dortmund. "O uctění památky Karla Gotta jednáme se zástupci UEFA," řekl webu Sport.cz tiskový mluvčí Slavie Michal Býček. "Nejednalo by se o minutu ticha před zápasem, ale uctění památky po rozcvičce obou týmů," dodal.

Tuzemské televize kvůli zpěvákově úmrtí přerušily dnešní vysílání mimořádnými vstupy. Zařazují pořady s umělcem a chystají změny večerního programu.

Karel Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem Ta pravá vydal loni.

Seznam zpěvákových ocenění je velmi dlouhý. Například Zlatým a Českým slavíkem byl zvolen dvaačtyřicetkrát, poprvé už za rok 1963 a zatím naposledy v roce 2017. Za minulého režimu byl zasloužilým (1977) a národním umělcem (1985), v roce 2009 mu tehdejší prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy. Současný prezident Miloš Zeman nedávno připustil, že Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání.

Bližší informace o smutečním rozloučení budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách Karla Gotta, sdělila ČTK jeho mluvčí Aneta Stolzová. S ohledem na zármutek rodiny prosíme média a veřejnost o respektování soukromí, zejména s ohledem a citlivostí k nezletilým dcerám Karla Gotta, dodala.