Strání (Uherskohradišťsko) – Ve věku 78 let zemřela zpěvačka moravských lidových písní Vlasta Grycová. Zprávu o úmrtí umělkyně ze Strání na Uherskohradišťsku dnes zveřejnil Český rozhlas, ČTK ji potvrdil folklorista, etnograf a publicista Pavel Popelka, bývalý ředitel Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Informace o skonu zpěvačky Popelku překvapila. "Pro mě je to šokující zpráva dneška. Vlasta, to byl úžasný zjev. Pro Strání, celý region a vůbec pro českou folkloristiku. Její způsob přednesu písní je nenahraditelný. Také po ní zůstalo hodně nahrávek, takže fond, který odkázala, je nesmírně bohatý. Byla to osobnost velká duchem i povahou," řekl Popelka.

Podstatnou část své pěvecké kariéry spojila Grycová s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů (BROLN). Zpívala také s Hradišťanem nebo Cimbálovou muzikou Olšava. Své první samostatné album pojmenované Písně moravsko-slovenského pomezí nahrála v roce 1985. "Ke konci kariéry vystupovala zejména s Cimbálovou muzikou Vlasty Grycové, ve které hrají její dcery," uvedl Popelka. V rodné obci Grycová pomáhala zakládat i ženský sbor Netáta.