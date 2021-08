Ve věku 77 let zemřel dlouholetý člen ND Milan Stehlík

Praha - Ve věku 77 let zemřel v noci na dnešek herec Milan Stehlík, dlouholetý člen činohry Národního divadla. ČTK to dnes řekl mluvčí ND Tomáš Staněk. Stehlík zemřel po dlouhé a vleklé nemoci.

Narodil se 13. dubna 1944. Pocházel z uměleckého prostředí, jeho rodiči byli režisér a dramaturg Miloslav Stehlík (1916 až 1994) a herečka Věra Budilová (1930 až 1999). Vyrůstání v divadelní rodině vedlo Stehlíkovy kroky po maturitě na DAMU, kde vystudoval herectví (1966) a své první angažmá našel v Městských divadlech pražských (1966 až 1970), kde si zahrál například ve Zkrocení zlé ženy nebo v Hrátkách s čertem.

Do Národního divadla nastoupil v roce 1970 a začal rolemi mladých milovníků nebo komických typů, postupně se přehrál do charakterních úloh. Na první české scéně vytvořil více než stovku různorodých rolí, z nichž ND na svém webu připomíná třeba Lepohlava v Klicperově Hadriánovi z Římsů, Prokopa v Tylově Paličově dceři, Vodníka Michala v Jiráskově Lucerně, Martina ve Stroupežnického Našich furiantech, Ferdyščenka v dramatizaci Dostojevského Idiota, Oswalda v Shakespearově Králi Learovi a Druhého komika v Hamletovi téhož autora, Jepichodova v Čechovově Višňovém sadu či Chalupu v Krobotově dramatizaci Roku na vsi bratří Mrštíků.

V posledních letech ho diváci viděli mimo jiné jako Pana Steinera v dramatizaci Greenova Doktora Fischera ze Ženevy, představoval Terinina otce v adaptaci Hrubínovy Romance pro křídlovku, Želdybina v dramatizaci Bulgakovova Mistra a Markétky, Petra v Shakespearově Romeovi a Julii, Číšníka v Goldoniho Sluhovi dvou pánů, Smitha v Brechtově / Weillově Žebrácké opeře, Sganarela v Molierově Donu Juanovi, Předsedu v Konci masopustu, Dightona v Shakespearově Richardovi III., účinkoval ve Wilsonově inscenaci 1914.

Občas spolupracoval i s televizí a hostoval i na jiných scénách – v poslední době například v Divadle v Celetné nebo ve Strašnickém divadle. Na svém kontě má i řadu spíše menších rolí ve filmu, televizních inscenacích a seriálech, patří k nim třeba Princ a Chuďas, Poklad krále Davida, Nezbedná pohádka, Loupežnická pohádka, Zatmění všech sluncí, Laskavý divák promine, Noc pastýřů či Cizí příbuzní.

Milan Stehlík se také věnoval dabingu, jeho hlas zazněl v mnoha zahraničních filmech a seriálech, nejvíce se do povědomí diváků zřejmě zapsal jako Vilík v seriálu Včelka Mája.